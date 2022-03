Počasí: Ve středních Čechách sněžilo, místy uvízly sypače v koloně

Podle policejní mluvčí Michaely Richterové bylo dopoledne nejvíc komplikací na Kladensku a na západ od Prahy. "Kolize na komunikacích kvůli sněžení a námraze řešili policisté i v ostatních okresech středních Čech. Naštěstí se jednalo převážně o dopravní nehody a havárie vozidel bez zranění či s lehkým zraněním," dodala Richterová.

Dopoledne bylo hlášeno sněžení hlavně na Kladensku, další sypače musely vyjet do terénu na Mladoboleslavsku či na Berounsku. Na silnici II/605 se však tři vozy dostaly do kolony, nemohly se proto dostat včas do okolí Chyňavy, Karlštejna a Rudné. Silnice tak upravily se zpožděním.

Záchranáři podle mluvčí Moniky Novákové dopoledne vyjížděli například k nehodě u Všenor nedaleko Prahy, při níž se převrátilo osobní auto. Uvnitř zůstali dva zaklínění lidé, kolize se ale nakonec obešla bez vážných následků. Záchranáři cestující po vyproštění převezli na vyšetření do nemocnice v Praze Motole.