Silné bouřky v západní polovině Čech hladiny řek výrazně nezvedly

V úterý večer a v první polovině noci na dnešek spadlo na západě Čech většinou pět až 40 litrů vody na metr čtvereční. V povodí řeky Střely a Ohře ale meteorologové ojediněle zaznamenali i silný déšť, při kterém spadlo až 75 litrů vody. "Na ostatním území se vyskytly srážky maximálně do deseti milimetrů," uvedl ČHMÚ.

Hladiny vodních toků v zasažených oblastech přechodně vystoupaly na první, tedy nejnižší povodňový stupeň. Jeho dosažení vodohospodáři zaznamenali na Botiči v Praze, Střele v Čichořicích na Karlovarsku a na Odravě na Chebsku.

Nejvíce noční bouřky zasáhly západní polovinu Čech. V Ústeckém kraji měli hasiči kvůli bouřce přes 200 zásahů. Většinou vyjížděli k popadaným stromům a větvím. V obci Kytlice evakuovali 66 lidí z dětského tábora.

Středočeští hasiči měli za úterní večer a dnešní noc 259 výjezdů, převážně ke spadlým stromům a dalším následkům bouřky. Pomáhali také čerpat vodu ze sklepů a níže položených míst. Nejvyšší počet zásahů zaznamenali v okrese Praha-východ, dále na Mladoboleslavsku, Kladensku a Benešovsku.

Bouřka přidělala práci také pražským hasičům, i když v menší míře než před týdnem. Do dnešních 06:00 vyjížděli k 26 událostem, zejména popadaným stromům a větvím, uvedli na twitteru.

"Aktuálně se další srážkové pásmo pohybuje opět od jihu k severu a výraznější srážkové úhrny jsou zaznamenávány ve východní polovině území," uvedl dnes ráno ČHMÚ. Večer by ale opět mohly do Česka dorazit bouřky s intenzivnějšími srážkami, a to v Čechách a v Moravskoslezském kraji.