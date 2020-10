Na Filipínách se po tajfunu Molave pohřešuje 12 rybářů, Vietnam chystá evakuaci

"Je to velice silný tajfun, který udeří na rozsáhlou oblast," uvedl vietnamský premiér Nguyen Xuan Phuc. Podle něj je síla tajfunu Molave srovnatelná s tajfunem Damrey, který na Vietnam udeřil v roce 2017 a spáchal rozsáhlé hmotné škody. Tehdy navíc zahynulo přes sto osob.

Na Vietnam za poslední měsíc udeřily tři další tajfuny, které způsobily záplavy a sesuvy půdy. V jejich důsledku zemřelo ve střední části země 130 lidí a dalších 20 osob se pohřešuje.

Fast-moving typhoon Molave forced thousands of villagers to flee their homes in parts of the Philippines.



