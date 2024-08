Počasí: Vrcholí vlna veder. Počasí se připomene i o víkendu, platí nová výstraha

I největší milovníci léta zřejmě při nynějších vedrech vyhlížejí alespoň mírné ochlazení. Přijít by po mimořádně horkém pracovním týdnu mělo již o víkendu. A tropy by se do Česka neměly vrátit ani v úvodu příštího týdne, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).