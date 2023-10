Podzimní počasí, jak se patří. Meteorologové vydali dlouhodobý výhled

V neděli čeští fotbaloví reprezentanti rozhodně nechtěli zopakovat ostudný výkon v Albánii, proto duel s Faerskými ostrovy hraný v Plzni začal daleko lépe, než jak ten předešlý v Tiraně skončil. Jenže ačkoli měli svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého kupu šancí v prvním poločase, vytěžili z toho maximálně dvě trefy do tyče bez kýženého úspěchu. Druhý poločas byl z české strany viditelně horší, jako by se do hlav a na kopačky českých hráčů vetřela nervozita. Nakonec je spasila až penalta čtvrthodiny před koncem proměněná kapitánem Tomášem Součkem.