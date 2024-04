Zimní počasí pokračuje. V noci bude mrznout, sněžení se přesune do Beskyd

V Čechách by mělo přestat sněžit během sobotního večera, varování je platné do 18. hodiny. Ve 23:00 ale vstoupí v platnost výstraha před novou sněhovou pokrývkou pro Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov a Třinec v Moravskoslezském kraji, kde může do nedělního dopoledne napadnout 5 až 15 centimetrů sněhu.

Lidé by měli počítat s komplikacemi při chůzi, v dopravě či zásobování. Může docházet ke škodám na stromech a lesním porostu, drátech elektrických vedení a k výpadkům v energetice.

O půlnoci ze soboty na neděli pak začne platit také výstraha před mrazem ve vegetačním období. "Očekává se mráz, který může poškodit vegetaci, zejména zeleninu, vinnou révu a ovocné stromy," uvedli meteorologové. Teploty klesnou pod nulu na celém území ČR s výjimkou Jihomoravského a Zlínského kraje.

U stromů lze použít ochranné přípravky proti promrznutí nebo klasické metody ošetření, jako je lehký postřik či orosování porostů drobnými vodními kapičkami v období záporných teplot, nebo dýmování, respektive zakuřování spalováním vlhkého rostlinného odpadu v bezprostřední blízkosti dřevin. Zeleninu a nízké rostliny je možné zakrýt světlou netkanou textilií, která může být ponechána i více dní až do odeznění ranních mrazů.