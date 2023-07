Anglie zná nejdražšího fotbalistu své historie. Rice posílil Arsenal, cena může překročit 100 milionů liber

Podle těchto informací by to tak znamenalo, že Rice minimálně vyrovná dosavadního nejdražšího anglického fotbalistu historie Jacka Grealishe, jenž v létě 2021 za 100 milionů liber přestoupil z Aston Villy do Manchesteru City.

Co se týče Riceho, tak ten by měl v Arsenalu nahradit švýcarského reprezentanta Granita Xhaku, jenž během minulého týdne taktéž změnil dres, když z Arsenalu odešel do Bayeru Leverkusen. To, že Rice odchází opravdu do Arsenalu, potvrdil již v sobotu jeho dosavadní zaměstnavatel West Ham s tím, že souhlasil, aby mohl absolvovat zdravotní prohlídku.

Připomeňme, že ve West Hamu působil Rice od roku 2014, kdy tam přestoupil z akademie Chelsea. Za A-tým poprvé nastoupil v květnu 2017 a od té doby za „Kladiváře“ odehrál 245 soutěžních duelů, v poslední sezóně už jako kapitán a důležitá opora týmu dovedl West Ham až k zisku titulu v Evropské konferenční lize. V dresu anglické reprezentace pak odehrál dosud 43 zápasů a zaznamenal v něm tři branky.