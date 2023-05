Ani Češi nenašli recept na silné Švýcary. Ti díky povedené druhé třetině a Ambühlovi vyhráli 4:2

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis svou stranu Nová demokracie (ND) prohlásil za vítěze dnešních parlamentních voleb a uvedl, že má silný mandát k sestavení nové vlády, informuje agentura Reuters. Podle dosud neúplných výsledků konzervativní ND získala náskok 20 procentních bodů před levicovou opoziční stranou SYRIZA expremiéra Alexise Tsiprase, avšak zřejmě nebude mít dostatek hlasů k sestavení jednobarevné vlády.Takovou šanci by ovšem s ohledem na řeckou volební matematiku mohl mít Mitsotakis po dalších volbách, které řecká média označují za druhé kolo.