Británie si připsala nejtěsnější prohru s Kanadou v historii MS, Kazaši přehráli Francii

Že Británie ve svém úvodním zápase na tomto MS potrápí takto Kanadu, měl zásluhu hlavně její tahoun Liam Kirk. Tento nejlepší kanonýr letošního extraligového play-off, které absolvoval v dresu Litvínova, byl totiž na pražském ledě vidět od samého začátku a už po 157 odehraných vteřinách se mohl zapsat do střelecké listiny. Tehdy sice překonal svou střelou od modré gólmana Hofera, ale protože mu stínil projíždějící Curran, sudí branku neuznali a nezměnila nic na tom ani britská trenérská výzva. Po následném vyloučení O´Connora Britové početní nevýhodu přežili, aby pak svoji přesilovku při Cozesově trestu naopak využít dokázali. To v osmé minutě tentokrát z mezikruží opět vypálil Kirk a tentokrát už jeho branka platila, 1:0 pro Brity. O pouhou půl minutu později ale Kanaďané dokázali vyrovnat a to střelou od modré prostřelil Bunting vše co mu stálo v cestě.

Další změna skóre přišla na řadu ve 26. minutě, kdy po Zellwegerově nahození Hagel dokázal z otočky trefit kotouč ve vzduchu tak přesně, že nakonec zapadl k levé tyči, 2:1 pro Kanadu. Když se pak zámořský tým ubránil oslabení zapříčiněné faulem McBaina, byli to pak oni, kdo zase skóroval. Ve 32. minutě se to podařilo dorážejícímu Bedardovi. Tento osmnáctiletý debutant v rámci hokejových světových šampionátů vlastně nakonec rozhodl o kanadské výhře, když čtyři minuty na to přidal svoji druhou branku po spolupráci s Guhlem a Paulem.

Ve třetí třetině už Kanaďané praktiky pouze hru kontrolovali a zápas dohrávali. Pátou branku už ale nevstřelili a ani přes možnost přesilové hry. Naopak Britové snížili po Kirkově asistenci a O´Connorově bekhendovém blafáku na konečných 2:4 a postarali se tak o nejlepší výsledek ve vzájemných zápasech s Kanadou pro britský hokej vůbec.

Kazaši jako specialisté na hru v prostoru za brankou

Úvod duelu mezi Francií a Kazachstánem vyšel lépe reprezentantům země galského kohouta, jelikož to byli oni, kteří už po 120 vteřinách hry dokázali otevřít skóre. Postaral se o to francouzský debutant na hokejovém MS Cantagallo, pro nějž to vymyslel svou akcí a přihrávkou zpoza branky Boudon. Jenže radost z vedení Francouzům vydržela je 66 vteřin, kdy vyrovnal velezkušený kapitán Kazachstánu Starčenko. Pomohl si zakončením zpoza branky a odrazem od betonu gólmana Ylönena. Následně byla Kazachům nabídnuta přesilovka kvůli špatnému francouzskému střídání a i v ní překvapili francouzského brankáře podobným způsobem. Tentokrát zakončoval zpoza branky Machumetov, jenž si pro změnu pomohl o Ylönenova záda, 2:1 pro Kazachstán.

Ve druhé tetině začali postupem času hrát Francouzi zase lépe, ale ke kýženému gólu to nevedlo, neboť třeba takový Da Costa proti Šutovovi neuspěl. Neuspěl ani Bertrand, který pro změnu trefil tyčku. A když proti nebyla branková konstrukce, byl proti gólman Šutov. V závěru druhé třetiny dostali Francouzi možnost přesilové po Metalnikově faulu na Simonsena, ale byli to stejně nakonec Kazaši, kteří uklidnili své příznivce. V oslabení totiž laxně bránicí Auvitu nestačil na rychlíka Savického a ten tak nakonec po objetí branky zametl kotouč do branky.

Ve zbytku zápasu se Francouzi marně snažili duel zdramatizovat či dokonce vyrovnat. Několikrát zahrozil velmi aktivní Tim Bozon, ale ani on nenašel recept na brankáře Šutova. Protože neuspěli ani Bellemare nebo Gallet a protože se Francouzům nedařila ani hra bez gólmana, skóre 3:1 pro Kazachstán už zůstalo až do konce.

Konečné výsledky hokejového MS v Praze a Ostravě (11.5.2024):

SKUPINA A (Praha):

Velká Británie - Kanada 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Kirk (Mosey, Lake), 49. O'Connor (Kirk, Betteridge) - 9. Bunting (Byram), 26. Hagel (Zellweger, Dubois), 32. Bedard (Bunting, Zellweger), 36. Bedard (Paul, Guhle). Rozhodčí: Ch. Holm (Švéd.), Vikman (Fin.) - Gustafson (USA), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 4:2. Využití: 1:0. Diváci: 16.935

Velká Británie: Whistle - M. Richardson, Ruopp, Mosey, Batch, D. Phillips, O'Connor, Sam Jones, Halbert - Dowd, Neilson, Lake - Curran, Perlini, Kirk - Betteridge, Lachowicz, Critchlow - Duggan, Davies, Shudra. Trenér: Russell

Kanada: Hofer - Parayko, Power, Oleksiak, Byram, Severson, Guhle, Zellweger - Mercer, McBain, B. Tanev - Guenther, Cozens, Mangiapane - J. McBain, Dubois, Hagel - Bedard, Paul, Bunting - Greig. Trenér: Tourigny

SKUPINA B (Ostrava)



Francie - Kazachstán 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Cantagallo (Boudon, Rech) - 4. Starčenko (Rymarev), 8. Muchametov (Orechov, Savickij), 38. Savickij (Danijar). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Tscherrig (Švýc.) - Špůr (ČR), Zunde (Lot.). Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 9109

Francie: Ylönen (Junca) – Gallet, Auvitu, Llorca, Chakiachvili, Crinon, Cantagallo, Thiry – Da Costa (A), Simonsen, Perret – Claireaux, Bellemare (A), T. Bozon – Bertrand, Boudon, Rech – Ritz, Treille (C), K. Bozon. Trenér: Philippe Bozon

Kazachstán: Bojarkin (Šutov) – Metalnikov, Breus, Orechov, Danijar (A), Dichanbek, Beketajev, Koroljov, Gajtamirov – Starčenko (C), Šestakov, Rymarev – Michajlis (A), Omirbekov, Savickij – Paňukov, Muchametov, Muratov – Bojko, Rachmanov, Asetov. Trenér: Galym Mambetalijev