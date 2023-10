Bývalý reprezentační kapitán Plekanec končí kariéru. Pokračování zhatilo zranění

"Bohužel, ze zdravotních důvodů jsem se rozhodl ukončit tuhle sezónu a mojí hokejovou kariéru, i když ta představa byla malinko jiná," přiznal Plekanec v dojemném rozlučkovém videu, které zveřejnili Rytíři Kladno na sociálních sítích.

Legendární centr podle svých slov doufal, že několikatýdenní odpočinek by mohl pomoci k návratu na led. Útočník si chtěl podle svých slov ještě zahrát play-off. "Bohužel se to nestane. I když mě to strašně mrzí, hrozně rád bych pomohl, ale dál by to byl pro mě obrovský risk," vysvětlil fanouškům, kterým věnoval závěrečný vzkaz.

"Aspoň touto cestou se s vámi chci rozloučit, poděkovat za všechny ty skvělé sezóny, které jsem tady mohl odehrát. Bylo to skvělé, i když jsme hráli na spodku tabulky, ale i tak jsem si to strašně užil," dodal.

Plekanec odehrál většinu kariéry za Montreal Canadiens v NHL. V zámořské soutěži nasbíral 1001 startů, 233 gólů a 375 gólových přihrávek. Poslední roky strávil v české extralize, nejprve hrál za Brno a následně se vrátil na Kladno. S reprezentací, kterou vedl i jako kapitán, má stříbro a dva bronzy z mistrovství světa.