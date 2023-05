Češi nenapodobili Nory, s Kanadou na závěr skupiny i kvůli spornému gólu prohráli 1:3

Kdo snad čekal, že naprosto stejný kanadský tým předvede obdobný výkon jako v pondělí proti Norům, kteří dlouho vedli 0:2 a poté 1:2 a nakonec nad nijak výraznými Kanaďany vyhráli až na nájezdy, musel být zklamán. Češi navíc začali s opatrnou hrou, a proto není divu, že vše nakonec vyvrcholilo v závěru první třetiny otevírací brankou zápasu Peytona Krebse, jenž tehdy využil přesilovou hru. První dvacetiminutovka českému týmu opravdu nevyšla, za vše hovoří statistika střel, ve které Češi po první třetině prohrávali 4:19. "První třetina zase nic moc, Kanada na nás vlétla. Nebylo to ono, byli všude první, rychleji na puku a první třetinu dominovali. Ve druhé třetině se to zvedlo, myslím si, že se to otočilo, měli jsme tam šance. Zvedli jsme pohyb a byli jsme za to odměněni gólem," okomentoval vývoj zápasu kapitán Roman Červenka

Oproti předešlým zápasům se tentokrát svěřencům kouče Kariho Jalonena vydařilo prostřední část hry, začali více bruslit a i proto se dočkali zaslouženého vyrovnání. Stalo se tak, když se přes Jakuba Fleka na útočné modré dostal do úniku v útočném pásmu naprosto osamocený Kaut a ten si v koncovce dokázal poradit. Našel škvíru mezi betony kanadského gólmana Montembeaulta, 1:1. Následně ale zamrzely neproměněné akce Lence a Kempného.

To proto, že úroveň české hry ve třetí třetině zase opadla a po jedno z buly v obranném pásmu a následně sehraném signálu se trefil Myers. Ani v tomto utkání pak nebylo nouze o chyby rozhodčích, skoro si na ně všichni na tomto MS bohužel zvykli. Nejprve si nevšimli například jasného faulu vysokou holí na Michaela Špačka, který to odnesl krvavým zraněním v obličeji, ještě větší chybu ale natropili v samotném závěru, kdy sebrali Čechům možnost hrát power-play za stavu, kdy to ještě mohlo o něco jít. Už v době, kdy se Češi rozhodli hrát bz gólmana všichni očekávali odpískání úmyslného ofsajdu, když v útočném pásmu zahrál s pukem Černoch, Češi přestali hrát, ovšem čároví sudí nepískali, puku se zmocnili Kanaďané a ti už měli snadnou úlohu dopravit ho do odkryté klece, 3:1. Konkrétně se trefil Crouse. Nemluvě pak ještě o kusu látky, která při této kanadské sporné akci spadla z hlediště na kluziště.

Čeští reprezentanti si byli po zápase vědomi, že výkon ani tentokrát nebyl z jejich strany, jaký by si všichni představovali a věděli, že mohou hodně děkovat Vejmelkovi. "Jestli chceme uspět ve čtvrtfinále, tak nemůžeme takhle hrát. Jenom díky 'Karlosovi' to bylo 1:3. Za to mu můžeme poděkovat. Hodíme to za hlavu, nejdůležitější zápas nás čeká. Na to se připravíme, je jedno, s kým budeme hrát. Pokud chceme uspět, musíme porazit každého,“ nechal se slyšet střelec jediné české branky v zápase Kaut.

Češi tak tedy skončí ve skupině B třetí a ve čtvrtečním čtvrtfinále by se měli utkat se Švédy, kteří v souboji o první místo ve skupině A prohráli s USA 3:4 po prodloužení.

Mistrovství světa v ledním hokeji 2023 (23.5.2023):

Skupina B (Riga):

Česko – Kanada 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 23. M. Kaut (Flek, T. Dvořák) – 20. Krebs (Glass, Hunt), 45. Myers (J. Quinn, Laughton), 60. Crouse (Laughton). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Štolc (Švýc.) – Synek (SR), Zunde (Lot.). Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 6420

Česko: Vejmelka – Kundrátek, Kempný, Košťálek, T. Dvořák, J. Zbořil, Jordán, Němeček – D. Kubalík, Sobotka, Červenka – O. Beránek, Černoch, Flek - M. Kaut, R. Zohorna, Smejkal – Lenc, M. Špaček, D. Voženílek. Trenér: K. Jalonen

Kanada: Montembeault – Weegar, Middleton, Hunt, Bear, Joseph, Myers, Barron – Fantilli, Glass, Lucic – J. Quinn, Laughton, Crouse - Blais, Krebs, Neighbours – Toffoli, McBain, Carcone. Trenér: Tourigny