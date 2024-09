Češi odčinili blamáž s Gruzií výhrou nad Ukrajinou. Postaral se o ni dvěma góly Šulc

Oproti předešlému duelu v Gruzii, ke kterému už se čeští fotbalisté nechtěli vracet, udělal realizační tým v čele s Ivanem Haškem hned šest změn v základní sestavě. Debutu v národním týmu se tak dočkal Lukáš Červ, vepředu vše režírovalo duo Šulc-Chorý, tedy dvojka, která se zná ze společného působení v Plzni.

Podobně jako v sobotním duelu Ukrajinců proti Albánii, který se hrál v azylu na pražské Letné, tak i v pražském Edenu byla k překvapení českých fotbalistů i veřejnosti většina Ukrajinců. Na Češích bylo od úvodního výkopu znát, že chtějí co nejrychleji zahnat obavy českých fanoušků po debaklu v Tbilisi a rozhodli se začít aktivním pojetím hry. Úvodní snaha Čechů vyústila v první možnost po devíti minutách hry, kdy se před gólmanem Trubinem objevil osamocený Zelený po povedené průnikové přihrávce, jenže i kdyby z této šance Zelený skóroval, gól by neplatil kvůli ofsajdu. Do zápasu naopak dobře nevkročil z českých hráčů především obránce Ladislav Krejčí, jenž chyboval a vše za něj nakonec napravoval Vitík, který zablokoval Vanatovo zakončení.

Po trochu nervózním začátku přišlo na řadu uklidnění v podobě prvního gólu v zápase, o který se ve 21. minutě postaral nováček v základní sestavě Šulc. Stalo se tak poté, co u pravého rohu šestnáctky dokázal vybojovat balon Černý, jenž vyslal do předbrankového prostoru střílený centr, který si už plzeňský šutér našel, 1:0 pro Česko.

Zdálo se tak, že by snad mohly být české obavy zažehnány, jenže následovala pasáž hry, v rámci které inciativu přebírali Ukrajinci. Nejprve ve 35. minutě nebezpečně hlavičkoval Zabarnyj, od něhož se tak míč dostal na horní část břevna. Jak se později ukáže, byl to jeden z mnoha nebezpečných ukrajinských centrů v zápase. Další totiž přišel o dvě minuty později a to z levé strany od Šarapenka, jehož adresátem byl Vanat, jenž se z bezprostřední blízkosti trefil hlavou neomylně, 1:1.

Pro Čechy to tak byl budíček a důvod proto do poslední pětiminutovky v první půli zase zapnout. Povedlo se a přineslo to své ovoce. Už v nastavení Češi využili nedůrazného odvrácení míče tak, že kulatý nesmysl si na prsou zpracoval a poté z první zakončil opět Šulc, 2:1.

Druhá půle byla spíše ve znamení neustálého českého bránění, nestíhání rychlých ukrajinských protiútoků, které vyústili v několik žlutých karet pro český tým. Blízko k inkasování měl po dalším z nebezpečných ukrajinských centrů český tým v 64. minutě, Vanat ale tentokrát těsně minul. V 72. minutě pak pro změnu zahrozil Mudryk, jenž taktéž jen těsně minul terč.

Zmírnit ukrajinský tlak se českému mužstvu povedlo až díky střídáním a navíc za chvíli objevili videorozhodčí hru rukou v šestnáctce, přičemž tím nešťastníkem byl Matvijenko. Následně tak byla nařízena penalta, ke které se postavil kapitán Souček, který tam v 80. Minutě zvýšil na 3:1.

Chtělo by se říct, že se jednalo o uklidnění, jenže Ukrajincům se podařilo duel ještě zdramatizovat, když po centru Cyhankova hlavičkoval v 84. minutě přesně Sudakov. Proto tak následoval dramatický závěr, v němž se Ukrajina i za podpory svých fanoušků tlačila a tlačila za vytouženým vyrovnáním, k němu ale naštěstí nakonec nedošlo. To i díky výtečnému gólmanovi Kovářovi, jenž opět po centru předvedl reflexivní zákrok proti Sudakově zakončení.

Přestože tak mohl českému týmu spadnout po závěrečném hvizdu kámen ze srdce, ani tak výkon nebyl zrovna optimální natolik, aby se mohlo v české kabině jásat. Předseda českého fotbalu Petr Fousek i tak uvedl, že se bude o budoucnosti kouče Ivana Haška jednat příští týden na výkonném výboru. Český fotbal tak stále ještě nemůže být v klidu.

Konečný výsledek zápasu fotbalové Ligy národů UEFA (10.9.2024):

Česko – Ukrajina 3:2 (2:1)

Branky: 21. a 45.+2 Šulc, 80. Souček z pen. – 37. Vanat, 84. Sudakov. Rozhodčí: Beaton – McFarlane, McGeachie – Dallas (video, všichni Skot.). ŽK: Krejčí, Vitík, Černý, Souček, Zelený – Sudakov, Jaremčuk. Diváci: 18 722

Česko: Kovář – Coufal, Vitík, Ladislav Krejčí II, Zelený – Souček, Červ (89. Král) – Černý (65. Hložek), Šulc (81. Kušej), Provod (65. Lingr) – Chorý (81. Schick). Trenér: Hašek

Ukrajina: Trubin – Tymčyk, Zabarnyj, Matvijenko, Mykolenko – Stepanenko (78. Malinovskyj) - Jarmolenko (68. Cygankov), Šaparenko (68. Sudakov), Zinčenko (84. Pichaljonok), Mudryk – Vanat (78. Jaremčuk). Trenér: Rebrov