Česko slaví titul mistrů světa v hokeji. Národní tým dorazil na Staroměstské náměstí

Národní tým dorazil na Staroměstské náměstí kolem 17. hodiny, přičemž hokejisté nejprve vylezli na střechu autobusu, kterým na místo přijeli. Posléze se přesunuli na pódium, přičemž je jednoho po druhém vyjmenoval moderátor Libor Bouček. Slovo si pak jako první vzal kapitán týmu Roman Červenka, který poděkoval fanouškům za podporu během celého šampionátu. Podobně se vyjádřili i střelec vítězného gólu David Pastrňák či trenér Radim Rulík.

Hymnu si přišel se šampiony i s fanoušky zazpívat Vojtěch Dyk. Následně hráči za tónů písně We Are The Champions otevřeli lahve se šampaňským.

Oslavy budou pokračovat i v příštích dnech. Ve čtvrtek přijme mistry světa na Pražském hradě prezident Petr Pavel, který hráčům a trenérům pogratuloval ihned po nedělním finále v šatně v O2 areně.

Česko podle Pavla potřebovalo podobné sportovní vítězství jako sůl. "Chybělo nám zase nové Nagano a vy jste ho dneska přinesli, protože tahle země, bohužel, se dokáže shodnout jenom na tom, když se nám zadaří v nějakém profilovém sportu. A to je třeba hokej. I kdyby to mělo být jen na chvilku, že aspoň chvilku jsme hrdí na to, že jsme Češi, tak to za to stálo," dodal.

Na náměstí v historickém centru hlavního města se lidé sešli už v neděli večer, aby na velkoplošné obrazovce sledovali finálové utkání mezi Českem a Švýcarskem. Tisíce diváků dorazily také do fanzóny u O2 areny, miliony lidí pak sledovaly zápas v televizi.

"Podle předběžných výsledků měření sledovanosti ATO - Nielsen posledních 10 minut finále sledovalo přes 3 miliony diváků při podílu na sledovanosti 82 %. K tomu další půlmilion sledoval souboj na online zařízeních," uvedla Česká televize na sociální síti X.

Česká reprezentace zvítězila ve finále domácího šampionátu nad Švýcarskem 2:0. Obě branky padly až ve třetí třetině zápasu. Rozdílový gól vstřelil bostonský útočník David Pastrňák, šlo o jeho první zásah na turnaji. Výhru pak v poslední minutě pečetil do prázdné branky David Kämpf.