Ukrajině se nedaří, Evropa bez USA válku nevyřeší, prohlásil Orbán a zablokoval protiruské sankce

Prodloužení sankcí EU, které musí být schváleno jednomyslně každých šest měsíců, má deadline na konci ledna. Tento týden přijala EU svůj již 15. balíček sankcí, který cílí na ruskou stínovou flotilu a obranný průmysl.

Orbán však údajně během summitu EU v Bruselu 19. prosince překvapil své kolegy oznámením, že tento proces zablokuje. Tento krok, který je obvykle považován za rutinní, způsobil v evropských politických kruzích značné napětí.

Orbán, jenž je považován za Trumpova blízkého spojence, se 9. prosince setkal s nově zvoleným americkým prezidentem v jeho rezidenci na Floridě. Trump má být uveden do úřadu 20. ledna poté, co zvítězil v listopadových prezidentských volbách.

Při rozhovoru s novináři maďarský premiér varoval Evropu před podnikáním kroků, které by mohly ohrozit budoucí transatlantické vztahy. Orbán dlouhodobě obstruuje a zdržuje sankce proti Rusku a vojenskou podporu Ukrajině. Rovněž chválil Trumpovo znovuzvolení a vyjadřoval naděje na rychlé ukončení války.

Blížící se návrat Trumpa do Bílého domu vyvolává obavy v Kyjevě i Evropě. Nově zvolený prezident USA naznačil, že může snížit podporu Ukrajině a slíbil, že vyvede svou zemi "z války".

Tento posun by mohl výrazně ovlivnit evropskou odpovědnost za zajištění míru a bezpečnosti na Ukrajině, zejména v kontextu politické nestability ve Francii a Německu a pokračujících ruských postupů na východě Ukrajiny.

Orbánův postoj naznačuje, že Maďarsko může zůstat významnou překážkou jednotné evropské reakce na ruskou agresi, zatímco Trumpova zahraniční politika by mohla Evropu přimět k větší samostatnosti v otázkách bezpečnosti a podpory Ukrajiny.

Orbán také v pravidelném pátečním rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas Kossuth Radio uvedl, že současná situace na Ukrajině ukazuje na změny na frontové linii ve prospěch Ruska. Tato reorganizace podle jeho slov nepříznivě ovlivňuje ukrajinské pozice.

Orbán prohlásil, že během svých jednání přiměl ruského prezidenta Vladimira Putina k úvahám o možném vánočním příměří. Tento návrh byl však Ukrajinci okamžitě odmítnut. „Myslím, že to byla instinktivní reakce. Kdyby si to promysleli, mohlo by to být v jejich prospěch,“ řekl Orbán.

Premiér zároveň upozornil na důležitost nadcházející inaugurace Donalda Trumpa, který se v lednu ujme funkce prezidenta Spojených států. Orbán od Trumpova návratu do Bílého domu očekává významné změny, zejména v souvislosti s ukrajinským konfliktem.

„Evropa nemá schopnost vyřešit tento konflikt sama. Bez úzké spolupráce s USA je těžké zajistit mír a bezpečnost v Evropě,“ zdůraznil maďarský předseda vlády.

Orbánova slova odrážejí jeho dlouhodobou skepsi vůči schopnosti Evropské unie efektivně reagovat na ruskou agresi bez aktivního zapojení Spojených států. Trumpova administrativa by podle něj mohla přinést nové přístupy k řešení konfliktu a posílit transatlantické vztahy.