Čeští hokejisté jsou v semifinále! Dramatickou bitvu s Američany rozhodl Zacha

Úvod zápasu přinesl atraktivní ofenzivní podívanou s šancemi na obou stranách. V deváté minutě byl blízko gólu David Pastrňák, který vystřelil z levého kruhu, ale brankář Lindgren jeho pokus lapačkou zneškodnil. O dvě minuty později se americký gólman vyznamenal i při střele Davida Špačka.

Největší šanci první třetiny měl ve 14. minutě opět Pastrňák, když obral o puk Matthewa Boldyho a postupoval sám na Lindgrena. Pokus o blafák však nedotáhl a puk skončil těsně vedle branky. Pastrňák byl v první třetině velmi aktivní, vystřelil čtyřikrát na branku, ale žádný pokus, stejně jako osm dalších od spoluhráčů, se neujal. Do kabin se tak šlo za stavu 0:0.

Ve druhé části Češi nejprve pohrozili opakovanými dorážkami Beránka a ve 27. minutě se jim už podařilo otevřít skóre. Střelu Špačka tečoval v přesilovce tělem do branky Zacha - 0:1. V polovině duelu mohl zvýšit náskok Červenka, v přečíslení 2 na 1 trefil horní tyčku.

Hned v první minutě třetí třetiny si Američané vytvořili velký tlak v útočném pásmu, ale žádná z nebezpečných střel se za Dostálova záda nedostala. Dokázali v některých momentech zatlačit domácí, ale koncovka jim nevycházela, ve slibných pozicích neuspěli Pinto a ani Tkachuk. Ve třetí třetině se Čechům dařilo narušovat soupeřovu rozehrávku a držet ho daleko od vlastní branky.

V 58. minutě měl šanci zvýšit vedení Dominik Kubalík, když se z levé strany řítil na brankáře, ale Lindgrena nepřekonal. V závěrečných minutách zápasu Američané odvolali brankáře a pokusili se vyrovnat. Martin Nečas měl možnost rozhodnout střelou do prázdné branky, ale trefil pouze tyč. To však Čechy nemuselo mrzet, protože těsné vedení 1:0 udrželi a postoupili do semifinále.

Pavel Zacha, útočník ČR a autor jediného gólu: "Bylo to týmové vítězství, náš brankář chytal neskutečně. Tak, jako při mém gólu, bychom měli stále střílet v přesilovce. USA měly pár dobrých šancí, ale kluci v obraně odvedli skvělou práci.

Roman Červenka, kapitán ČR: "Těžký, vyrovnaný zápas. Využili jsme přesilovku, dostali jsme se do vedení, pak to bylo opatrnější, snažili jsme se bránit a čekat na jejich chyby. 'Dosty' (Dostál) byl výborný, celý tým to ' odmakal´. Štěstí je potřeba, ale celý tým mu musí jít naproti.

Radko Gudas, obránce ČR: "Je to nádherný pocit, super pro naše sebevědomí. Dotáhnout takový zápas proti takovým hvězdám nám hodně pomůže. Pro nás je to další schod. My jsme sem přišli pro něco úplně jiného. Tohle pro nás určitě znamená úspěšný turnaj, ale máme hlavy vzhůru. Ještě pořád to není to, pro co jsme si přišli. Sundáme brusle, začneme regenerovat a připravíme se na další zápasy."

David Pastrňák, útočník ČR: "Neskutečná radost. Podali jsme výborný týmový výkon, (brankář) Dosty (Dostál) neskutečný. Samozřejmě vítězný gól Pavel Zacha, jsem za něj moc rád. Jinak to ani být nemohlo. Je to jeho první mistrovství a dal tak důležitý první gól za nároďák. Mám obrovskou radost. Jsem pyšný na celý tým. Hlavně jsem rád, že jsme to zvládli pro národ."

Ondřej Kaše, útočník ČR: "Trochu jsme se dostávali pod tlak ve třetí třetině, ale udrželi jsme to. Byla neskutečná atmosféra. Moc díky fanouškům za to, jak nás hnali. Myslím si, že to byl hráč navíc a pocítili jsme to. Je to něco neuvěřitelného."

Johnny Gaudreau, útočník USA: "Byl to výborný zápas. Čechům zachytal brankář, který několikrát podržel svůj tým. Soupeř dal gól a pak mu stačilo vyhazovat puky. Bohužel, nestřelili jsme gól, soupeř odehrál dobrý defenzivní zápas."

Hokejová reprezentace je krok od vysněné medaile na mistrovství světa. Po těžce vybojované čtvrtfinálové výhře 1:0 nad Spojenými státy postoupila do semifinále, které odehraje se Švédy v sobotu od 14.20. Díky výtečnému výkonu brankáře Dostála a obětavé hře celého týmu je důvod k optimismu, že Česko čeká skvělý hokejový víkend.

Česko - USA 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 27. Zacha (D. Špaček, Červenka). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Campbell - Wyonzek (oba Kan.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 17.413 (vyprodáno).

Sestavy:

Česko: Dostál - Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, D. Špaček - Pastrňák, Zacha, Palát - Nečas, Kämpf, D. Kubalík - O. Kaše, L. Sedlák, Červenka - M. Stránský, Tomášek, O. Beránek. Trenér: Rulík.

USA: Lindgren - Seth Jones, Werenski, L. Hughes, Sanderson, Petry, Vlasic - Boldy, Nelson, J. Gaudreau - Caufield, Pinto, B. Tkachuk - Zegras, K. Hayes, Farabee - Brindley, Kunin, Eyssimont. Trenér: Hynes.