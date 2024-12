Kavelašvili je novým gruzínským prezidentem. Profesionální sportovec odmítá Západ a tíhne k Putinovi

Kavelašvili, 53letý bývalý zákonodárce pravicové vládnoucí strany Gruzínský sen a někdejší hráč anglické Premier League, složil přísahu v parlamentu v Tbilisi. Tento nový prezident, který je známý svým tvrdým postojem vůči Západu, byl jediným kandidátem na tuto převážně ceremoniální funkci. Opozice totiž bojkotovala parlamentní proces, při kterém byl prezident vybírán.

Kavelašvili ve svém inauguračním projevu slíbil, že bude prezidentem „všech, bez ohledu na to, zda mě mají rádi nebo ne.“ Vyzval Gruzínce k jednotě na základě „společných hodnot, principů vzájemného respektu a budoucnosti, kterou bychom měli společně budovat.“

„Gruzie vždy chápala, že mír je hlavní podmínkou přežití a rozvoje,“ prohlásil podle CNN.

Kavelašviliho nástup do úřadu vyvolal ostrou kritiku ze strany opozičních skupin a masivní protesty občanů, kteří nesouhlasí s rozhodnutím vlády odložit žádost o vstup do Evropské unie. Na sobotní demonstraci v Tbilisi mávali protestující červenými kartami, což odkazovalo na Kavelašviliho fotbalovou minulost.

„Protože dnes je náš prezident fotbalista, ukazujeme mu červenou kartu. Dalším krokem bude jeho odstranění z hřiště. Gruzínský lid to rozhodně udělá, protože to, co se dnes stalo v parlamentu, byla fraška,“ řekla protestující Sofia Shamanidi agentuře AP.

Prezident byl poprvé zvolen přímo v parlamentu 300členným volebním kolegiem složeným z poslanců a zástupců místní samosprávy. Vzhledem k bojkotu opozice byl Kavelašvili jasným vítězem.

Mezinárodní i místní pozorovatelé označili volby za poznamenané porušováním pravidel a západní země vyzvaly k jejich prošetření. Odcházející prezidentka Salome Zurabišvili označila proces za „nelegitimní“ a obvinila Rusko z „nové formy hybridní války vedené proti našemu lidu a naší zemi.“

Mnoho Gruzínců má vůči Rusku hlubokou averzi kvůli invazi z roku 2008, po níž Rusko stále okupuje asi 20 % mezinárodně uznávaného území Gruzie. Navzdory ruské agresi je Gruzínský sen dlouhodobě obviňován z proruských sympatií, což zvyšuje napětí v zemi usilující o blízké vztahy se Západem.

Kavelašviliho kritici zpochybňují jeho kompetence a upozorňují na jeho omezené vzdělání a kariéru spíše ve sportu než v politice. Jeho inaugurace však naznačuje další politické posuny v zemi zmítané rozpory.