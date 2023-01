Djokovič se možná nezúčastní Australian Open. Domácí hvězda Kyrgios hrát nebude

Srbský tenista se tentokrát může australského otevřeného mistrovství zúčastnit na rozdíl od loňska, kdy musel být kvůli chybějícímu očkování proti covidu z Austrálie deportován, ovšem nyní ho trápí zadní stehenní sval.

Poté, co se Kyrgios nezúčastnil nedávného United Cupu v Adelaide, se nakonec nezúčastní ani Australian Open, a to přesto, že doufal v uzdravení. V úvodním kole proti ruskému tenistovi Romanu Sufiullinovi tak nenastoupí.

Kyrgiosův fyzioterapeut Will Maher uvedl, že australského tenistu čeká artroskopická operace a vrátit by se tak na kurty měl až v březnu, kdy jsou na programu turnaje v Indian Wells a Miami. „Jsem zničený. Je to můj domácí grandslam, do kterého jsem šel jako jeden z favoritů. Je to brutální," uvedl k tomu sám Kyrgios, jenž už před dvěma týdny začal pociťovat potíže s kolenem. V pátek po exhibici s Novakem Djokovičem dospěl nakonec k názoru, že to nepůjde.

Mimochodem, ani u Novaka Djokoviče není účast na Australian Open stále jistá. Také jeho trápí zdravotní problémy, konkrétně zadní stehenní sval, který ho limitoval už na turnaji v Adelaide, kde postoupil až do finále se Sebastianem Kordou, nad kterým nakonec vyhrál. Že je start nejistý, navíc umocnil fakt, že Djokovič nakonec stáhl z programu svůj pondělní trénink naplánovaný na sedmou hodinu večerní.