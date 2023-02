Djokovič vyrovnal Nadala v počtu grandslamových titulů. Zanechal však po sobě pachuť

Že to nebude mít ve finále Tsisipas vůbec jednoduché, to poznal hned v prvním setu, který trval pouhých 38 minut. Právě za tak krátkou dobu ho získal na svou stranu Djokovič. To především zásluhou čtvrtého gamu, ve kterém sebral Djokovič svému soupeři servis a následně mu tak stačilo sadu doservírovat. To ve druhém setu si žádný hráč nechtěl své podání nechat uzmout, a proto došel do zkrácené hry. A to i přesto, že za stavu 5:4 měl Řek možnost setbolu. V tie-breaku to však byl nakonec opět favorit ze Srbska, který ho ovládl 7:4.

Na úvod třetí sady sice Tsisipas poprvé v zápase brejknul svého soupeře, ale využít toho nedokázal, jelikož následně ztratil i své podání. A tak i tentokrát dospěla tato sada do zkrácené hry. Až do stavu 5:0 to vypadalo, že Djokovič míří za jasným vítězstvím, jenže následně neproměnil hned dva mečboly. Skóre tak došlo do podoby 6:5 pro Srba a tehdy se už Djokovičovi mečbol proměnit podařilo. Mohla tak propuknout radost z vyrovnání počtu grandslamových titulů v porovnání se svým věčným rivalem Rafaelem Nadalem.

Djokovičovo okolí dalo najevo, komu v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou drží palce

Vedle Djokovičova nesporného tenisové umění se však letos v Melbourne řešilo jeho kontroverzní okolí. Fakt, že při finále nemohl být v hledišti přítomen Djokovičův otec Srdjan, souvisel s tím, že svou účast kvůli sílící kritice vzdal. Kritika se na něj snesla poté, co vyšly na světlo světa záběry, na kterých Srdjan Djokovič bouřlivě slaví se srbskými fanoušky a opěvují při tom ruského vůdce Vladimira Putina a ruský lid. Navíc s válečným znakem „Z“.

Svého činu nakonec Srdjan Djokovič litoval. „Jsem tu jen proto, abych podporoval svého syna. Neměl jsem v úmyslu vyvolat takové titulky a způsobit rozruch. Naše rodina hrůzy války zažila a přejeme si jen mír. Neměl jsem tušení, že se věci takhle vyvinou," uvedl.

Novak Djokovič se svého otce zastal. "Jen šel okolo, byla tam spousta srbských vlajek, myslel si, že se fotí s někým ze Srbska. Ti lidé ho zneužili, nebyla to jeho chyba, chtěl jen slavit s mými fanoušky. Celá moje rodina zažila v 90. letech několik válek. Jsme proti válce, nikdy nebudeme podporovat žádné násilí nebo válku. Víme, jak zničující to může být," sdělil.

Reakce na sebe nenechaly pochopitelně dlouho čekat. „Absolutně nechutné. Politika nepatří do sportu, říká se. Tihle lidé nemají na tenisových turnajích vůbec co dělat, včetně táty Novaka Djokoviče, pokud oslavují genocidní režim," nechal se slyšet například bývalý ukrajinský tenista Olexander Dolhopolov, který svého času hrál i čtvrtfinále Australian Open.

Běloruska hrající pod neutrálním statusem Viktoria Azarenková zase nesouhlasila se spojováním incidentu se samotným Novakem Djokoviče. „Nevím, co to má (incident Srdjana Djokoviče) společného s Novakem. Tohle se podle mě hráče nijak netýká, ale nějak se to s ním pořád dává do souvislosti. K čemu to je," nechápala.

„Hodně to bolí, protože před turnajem byla stanovena jasná pravidla, že nesmíte používat tyto vlajky a podobné symboly," řekla pro změnu ukrajinská tenistka Marta Kosťuková, která spolu s Rumunkou Elenou Ruseovou došla do semifinále letošního Australian Open ve čtyřhře, když tam nestačily na český pár Barbora Krejčíková-Kateřina Siniaková. Kosťuková připomněla, že proruští sympatizanti a zároveň fanoušci Novaka Djokoviče měli vůči její osobě nesouhlasné výlevy. Sama byla prý při pohledu ně zděšena. „Myslím, že takové věci nelze nechat bez povšimnutí, protože je jedno, kdo jste, nikdo to nesmí dělat. Je to velmi znepokojující. Nemohu vám dát odpověď na to, jak by se měli organizátoři turnaje zachovat," dodala Kosťuková.