LOH 2024: Djokovič vstoupil definitivně mezi nesmrtelné. Po všech grandslamech vyhrál i olympiádu

Oba hráči ukázali, že se nesetkávají pravidelně ve velkých finále náhodou. Jak Srb, tak Španěl ukázali publiku na stadionu Phillipea Chartiera to nejlepší ze svého tenisu a jak na ty nejlepší údery od soupeře dokáže každý reagovat. Přestože k brejkům byly možnosti na obou stranách, nakonec si oba tenisté drželi své servisy až do konce. Jen Alcaraz dokázal odvrátit hned šest brejkbolů, zatímco Djokovič dokonce osm. Co se týče úvodního setu, tak v něm bylo celkem třináct možností na to, aby každý z tenistů sebral soupeři podání.

Úplně první čtyři brejkboly si vypracoval vždy Djokovič, ale jak vyplývá už z výše uvedeného, ani v jednom případě se mu je nepodařilo přetavit v úspěch. A to ani tehdy, když v jednom z nich vedl dokonce už 40:0. Když byl stav v prvním setu vyrovnaný 2:2, pro změnu Alcaraz se snažil o uzmutí servisu soupeře, ale ten taktéž tři takové příležitosti nedokázal využít. Djokovič se zase snažil o prolomení Alcarazova podání v deváté hře, ale tehdy dokonce ani pět možností, které k tomu měl, nevyužil. Za stavu 6:5 už mohl Srb set ukončit, ale muselo se do tie-breaku.

Do doby než v obou setech došlo ke zkráceným hrám, hrál se z obou stran naprosto vyrovnaný tenis. V obou zkrácených hrách ale naprosto dominoval srbský král. V tom prvním od vyrovnaného stavu 3:3 dokázal získat všechny zbývající čtyři fiftýny k tomu, aby úvodní sadu po více než hodině a půl ukončil.

Své podání si oba tenisté drželi i ve druhém setu, přestože Djokovič měl nejblíže k zisku brejku ve třetím gamu. Proto tedy opět musel rozhodnout až tie-break a opět v něm byl k vidění Djokovičův koncert. Od vyrovnaného stavu 2:2 v něm dokázal pětkrát uzemnit soupeře svými údery, popřípadě mu k nim pomohl Alcaraz svými nevynucenými chybami, kterých bylo na jeho vkus až příliš v tomto zápase, a když ten rozhodující úder trefil forhendem, mohl si kleknout na kolena a mohly z něj vytrysknout stěží zastavitelné emoce.

Svoje první zlato z olympijských her a vstup do historie, kdy se stal po boku Američana Andre Agassiho, Němky Steffi Grafové, Španěla Rafaela Nadala a Američanky Sereny Williamsové pátým tenistou, kterému se podařilo vyhrát tzv. Goldenslam, tedy ke čtyřem grandslamům přidat i olympijské zlato, pak běžel oslavit do boxu za svými nejbližšími, především za svými dětmi a manželkou.

Dodejme, že ženskou dvouhru ovládla překvapivě Číňánka Čeng Čchin-wen – přemožitelka světové jedničky Igy Šwiatekové ze semifinále – která ve finále porazila Chorvatku Donnu Vekičovou 6:2 a 6:3.

Letní olympijské hry v Paříži 2024:

Tenis (4.8.2024):

Muži:

Dvouhra – finále:

Djokovič (1-Srb.) – Alcaraz (2-Šp.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:2)