Druhý zápas pod Haškem, druhá výhra 2:1. Ani proti Arménii ale čeští fotbalisté nepřesvědčili herně

Oproti předešlému přátelskému zápasu udělal trenér Ivan Hašek v sestavě hned osm změn a nechal v ní tak pouze trojici Tomáš Souček-Patrik Schick-Ladislav Krejčí. Naopak pro gólmana Kováře a obranné trio Gabriel-Hranáč-Vlček byl duel s Arménií jejich premiérovým reprezentačním startem. Kromě toho se Hašek a spol. rozhodli pro změnu rozestavení spočívající v nasazení tří stoperů.

Natěšená zaplněná Letná sice sledovala v úvodních minutách tu skutečnost, že měli Češi jasnou územní i herní převahu, co jim to ale bylo platné, když neproměňovali příležitosti. Stalo se tak třeba v šesté minutě, kdy nejprve kapitán Souček trefil přízemní střelou tyč a pak z dorážky v jasné tutovce před odkrytou brankou přestřelil Hložek, přičemž ten při tom ještě škrtnul břevno.

Osm minut na to ovšem Arménie ukázala lekci z produktivity. Tehdy totiž z první protiakce dokázala vstřelit branku a otevřít tak senzačně skóre zápasu. Na levé straně hřiště se do úniku dostal Hovhanisjan, jemuž do tandemu z druhé vlny nabíhal Sevikjan, jenž poté, co si dokázal poradit s bránícím Krejčím, dopravil míč za Kovářova záda, 0:1 pro Arménii.

Když pár minut na to poslal Vlček na Kováře nebezpečnou malou domů, po níž se český brankář dostal do potíží, bylo znát, jak jsou čeští fanoušci v hledišti opaření z toho, co dosud sledovali. Po většinu první půle nakonec Češi marně hledali nějaký moment překvapení, kterým by soupeře zaskočili. A tak si museli počkat až do nastaveného času prvního dějství, kdy si pomohli rohovým kopem. Po Barákově rozehrání této standardní situace se balon snesl na hlavu Krejčího a ten tak svým třetím reprezentačním gólem nakonec vyrovnal na 1:1.

Po obrátce to byli hlavně Češi, kteří se snažili nalézt recept na arménskou defenzivu. Nejprve byl blízko vedoucí brance opět Hložek, který v 52. minutě hlavičkoval po Douděrově centru nad branku. V další větší šanci byl až v 74. minutě střídající Provod. Tři minuty na to už se ale Češi mohli konečně zaradovat z veden, a to zásluhou dalšího žolíka, kterého vyslal kouč Hašek během druhé půle na hřiště. O centrovaný balon se v této akci zasloužil Matěj Jurásek, následně kapitán Souček patou míč sklepl na Chorého a právě tento plzeňský útočník z otočky skóroval, 2:1.

"Napřed mě to táhlo víc do brány, myslel jsem si, že centr bude nějak protečovaný. Pak to došlo na Suka, zabrzdil jsem se a měl jenom myšlenku, že budu pálit z otočky. V pondělí jsem na tréninku měl podobnou situaci, ale sklepával jsem to Šulcíkovi (Pavlu Šulcovi) a vyčítal si to. Teď jsem rád, že jsem se rozhodl správně a vystřelil," prozradil po zápase v rozhovoru pro ČT sport Chorý.

Díky němu tak tedy Češi otočili z 0:1 na 2:1 o osm minut dříve, než jak tomu bylo v pátek v Norsku. Proto tak existovala pro Čechy větší šance na to přidat třetí pojišťovací branku. Blízko k ní měl jak Chorý, jehož hned dva pokusy zblokovala arménská obrana, tak Matěj Jurásek, který při své dorážce minul. Stav 2:1 se tak už do závěrečného hvizdu nezměnil.

"Byl to typologicky trochu jiný zápas než s Norskem. Cením si toho, že hráči už podruhé ukázali, že mají morálně volné vlastnosti a že chtějí vyhrát. To je pro mě důležitější než některé chyby, které se tam opakovaly. Vyrovnávací gól těsně před poločasem nám určitě pomohl. Standardní situace jsou jedna z našich silných stránek, musíme toho ještě více využívat," hodnotil po zápase Hašek, na němž byla vidět spokojenost. "Jsem obecně spokojený s tím, že všichni kluci, co byli na lavičce, žijí pro tým a nikdo si nestěžuje. Máme lavičku, která fandí, i ty největší hvězdy dělají vše pro tým. Ať už to bylo v Norsku, nebo nyní. Hrozně si toho cením," dodal český stratég.

Během úterního večera se mimochodem také rozhodlo o třetím soupeři českého týmu na letošním fotbalovém Euru v Německu. Po losu z prosince bylo jasné, že se ve skupině utkají Češi s Portugalskem a Tureckem. Třetí dosud neznámý soupeř vzešel z úterního finálového zápasu play-off, v němž se utkala Gruzie s Řeckem. Obecně se z této kvalifikační větve C očekával postup favoritů z Řecka, ti ale nakonec ve finále nestačili na Gruzii. S ní totiž po bezbrankové remíze po 120 minutách prohráli nakonec až na penalty 2:4.

Vedle Gruzie pak na závěrečný turnaj v Německu z dalších dvou kvalifikačních větví postoupili Poláci a Ukrajinci.

Konečný výsledek přípravného zápasu (26.3.2024):

Česko – Arménie 2:1 (1:1)

Branky: 45.+2 Ladislav Krejčí II, 77. Chorý – 14. Sevikjan. Rozhodčí: Weinberger – Kolbitsch, Witschnigg (všichni Rak.). ŽK: M. Sadílek, Provod – Harojan, Zelarayán. Diváci: 16 158

Česko: Kovář – Vlček, Hranáč, Ladislav Krejčí II – Gabriel (46. Douděra), Souček, M. Sadílek (64. Provod), D. Jurásek – Barák (72. Lingr), Hložek (63. M. Jurásek) – Schick (73. Chorý). Trenér: Hašek

Arménie: Čančarevič – Davidjan, Calisir (46. Spercjan), Harojan, Mkrtčjan (90. Muradjan), Hovhanisjan – Sevijkan (81. Serobjan), O. Harutjunjan (81. Avanesjan), G. Harutjunjan, Zelarayán (73. Ranos) – Briasco-Balekjan (73. Miranjan). Trenér: Petrakov