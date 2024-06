EURO 2024: Provod poslal Čechy senzačně do vedení, Portugalci s pomocí Hranáče ale duel otočili

Jako první ze stany favorizovaného celku zahrozil ten nejpovolanější, tedy Cristiano Ronaldo. Ten po osmi minutách hry zakončoval hlavou, ale mimo českou svatyni. Začátek duelu se pro portugalskou hvězdu nevyvíjel podle představ. Ronaldovi nevyšlo ani dožadování se odpískání faulu po souboji s Hranáčem. Po půlhodině hry se ocitl tváří v tvář Jindřichu Staňkovi, který ho dokázal vychytat.

Vidět byl i jako asistující hráč, když patičkou předal balon Vitinhovi, ovšem ten tuto spolupráci s Ronaldem v gól nepřetavil. Když se blížil odchod do kabin na poločasovou pauzu, nevyšlo mu tehdy zakončení z otočky. To už ale v tu dobu hustě pršelo, během prví půle dokonce se nad zaplněným stadionem v Lipsku i zablýskalo. A čeští fanoušci doufali ve zlepšení obrazu hry z českého pohledu, který mnoho naděje a nějaký úspěch nedodával. Vždyť po celou dobu první půle Češi jenom bránili.

I po návratu na hřiště však byl vidět Ronaldo. Nejdříve zakončoval dvakrát hlavou. Těsně před uplynutím hodiny hry zahrávali Portugalci volný přímý kop zpoza šestnáctky, kterou opět zahrával – jako ostatně tradičně – Ronaldo, míč se od něj sice dostal až ke Staňkovi, ten však míč lapil do svých rukavic.

A tak všechny tyto neproměněné příležitosti Portugalci zamrzeli v 62. minutě, kdy po opravdu jediné české akci se prezentoval parádní trefou zpoza vápna, která se otřela i o tyč, Provod. Pro Portugalce to byl šok, ale ne zase tak velký, aby se z něj neoklepali. Vždyť už po sedmi minutách hry to bylo zase vyrovnané, jelikož si nešťastně srazil míč do vlastní sítě Hranáč, k němuž ho vyrazil taktéž nešťastně gólman Staněk.

To už hra českého týmu byla přeci jenom živější a to poté, co sáhl kouč Hašek ke střídání, když stáhl unavené útočníky Schicka a Kuchtu, aby je nahradili Chytil s Lingrem. Téměř deset minut před koncem pak zasáhl i do záložní řady, když vyslal na hřiště Ševčíka s Barákem. Čeští fanoušci vycítili příležitost a na cestě za senzačním bodem podporovali své miláčky pokřikem „Kdo neskáče, není Čech!“.

Nakonec se ale ukázal úspěšnější stratég portugalský kouč Martínez. V závěru totiž vyslal na hřiště hned tři hráče, přičemž jedním z nich byl i Conceicao. A právě on zařídil ve druhé nastavené minutě vítězství nad Českem a to i díky dalšímu nešťastnému zákroku bránícího Hranáče, který ale jinak hrál povedený zápas. Jenže co je to platné, když z toho bohužel pro český národní tým nebyl ani bod.



Konečný výsledek zápasu fotbalového Eura v Německu (18.6.2024):

Portugalsko – Česko 2:1 (0:0)

Branky: 69. vlastní Hranáč, 90.+2 Conceicao – 62. Provod. Rozhodčí: Guida – Meli, Peretti – Irrati (video, všichni It.). ŽK: Leao, Conceicao – Schick

Portugalsko: Costa – Dias, Pepe, Mendes (90. Neto) – Dalot (63. Inacio), B. Silva, Fernandes, Vitinha (90. Conceicao), Cancelo (90. Semedo) – Ronaldo, Leao (63. Jota). Trenér: Martínez

Česko: Staněk – Holeš (90.+3 Chorý), Hranáč, Ladislav Krejčí II – Coufal, Provod (79. Barák), Souček, Douděra – Šulc (79. Ševčík) – Schick (61. Chytil), Kuchta (60. Lingr). Trenér: Hašek