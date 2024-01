Exslávista David Jurásek opustil Benficu Lisabon a bude hostovat v bundesligovém Hoffenheimu

Mluvilo se o francouzském Lens či skotském Glasgow Rangers. Nakonec tento týden zamířil z Benficy Lisabon bývalý slávistický fotbalista David Jurásek na hostování do německého Hoffenheimu. Tam už nyní, jak známo, působí další český legionář Pavel Kadeřábek. Jurásek, jemuž stále platí smlouva s Benficou Lisabon, kterou má uzavřenou až do roku 2028, se může stát i jeho stálým spoluhráčem, pokud by se využila opce na letní přestup, která má být součástí dohody a která by měla alespoň podle médií činit 12 milionů eur (v přepočtu zhruba 297 milionů korun).