Bale dává vale Evropě. Od příští sezóny bude v MLS oblékat dres Los Angeles

Nepotvrdila se tím pádem tak spekulace o tom, že by mě snad Bale zamířit do druholigového Cardiff City, ve kterém by se tak připravoval na letošní světový šampionát v Kataru.

V sobotu už se ale začalo v zákulisí mluvit o jeho odchodu do zámoří, což se nakonec nyní v neděli potvrdilo. "Brzy se uvidíme, Los Angeles," uvedl samotný Bale na svém twitterovém účtu s fotkou, na které je vidět s dresem svého nového zaměstnavatele.

Připomeňme, že v dresu Reau Madrid působil Bale již od roku 2013, kdy tam přestoupil z Tottenhamu Hotspur za 100 milionů eur ajednalo se tak tehdy o rekordní transfer. S Bílým baletem se mu podařilo nejen vyhrát pětkrát Ligu mistrů ale také třikrát mistrovský titul.

Poslední dobou se však nedostával do základní sestavy vinou zranění a postupem času byl v madridském velkoklubu stále více nespokojený.