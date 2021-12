Český fotbal bude testovat ofsajdovou kalibrovanou čáru. Příhoda se vyjádřil k podzimu

"Jde to asi tak, jak jsme očekávali. Výkony nebyly špatné. Kdyby nebyly dva tři zápasy, které se nepovedly, bylo by to dobré. Je pořád co zlepšovat, v rozhodcovství nikdy nebudete spokojený," uvedl v hodnocení podzimu předseda komise Příhoda, přičemž ho ještě doplnil jeden ze členů komise Libor Kovařík. "Naším největším vítězstvím je zpětná vazba od klubů. Říkají, že chyby se dějí, ale že tam necítí tendenčnost."

Bývalý sudí Příhoda, jenž se stal novým šéfem rozhodcovské komise letos v červnu, také připomněl ten fakt, že se komise snaží čím dál více dostat do ligového koloběhu nové mladé rozhodčí. "Tím pádem očekáváme, že budou i více chybovat. Věděli jsme, že když do toho rizika půjdeme, chyby budou. S tím počítáme," tuší Příhoda, jenž však dodává: "Musím říct, že poslední kola byla lepší. Samozřejmě tam byly zápasy, které rezonovaly a které jsme pojmenovali. Ale z těch posledních kol se nám zdálo, že se nám výkony zlepšují. Čeká nás ještě jaro a to je vždy složitější část soutěže. Situace v tabulce je velmi vyrovnaná, hraje se o poháry, o titul, o sestup."

Vrátil se k pohárovému osmifinále mezi Slavií a Zlnem, jenž se hrubě nevyvedl sudímu Janu Petříkovi, kterého komise potrestala prakticky ihned po utkání. V něm hned ve třech případechb poškodil moravský celek a tak si o následujícím víkendu ligu nezapískal. "S rozhodčími jsme si ty chyby rozebrali. Je třeba říct, že ty situace nebyly úplně lehké na posouzení. Stáhli jsme je z delegace, věděli jsme, že nebudou v pohodě," uvedl k tomu Příhoda.

Ten si naopak nemohl vynachválit výkon Dalibora Černého v posledním ligovém utkání podzimu mezi Ostravou a Slavií (3:3), ve kterém bezchybně vyloučil dva slávisty a nařídil pro Ostravu dvě penalty. "Šli jsme trochu do rizika. Před zápasem jsme dostali několik e-mailů a na sociálních sítích se psalo, že takhle to nejde, dávat takového rozhodčího na takhle důležitý zápas. A on to zvládl, zápas se mu povedl. Líbil se nám také třeba výkon rozhodčího v zápase Bohemians 1905 - České Budějovice," řekl k tomu Příhoda.

Nevyloučil, že by naddále pokračoval trend mladých sudích v listině pro první a druhou ligu. "Na podzim jsme sledovali zápasy třetí ligy a vybrali jsme mladé rozhodčí, které bychom chtěli vzít k nám do ligy a co nejdříve jim dát šanci," prozradil.

Kdo už však nebude od příštího kalendářního roku nebude pokračovat na listině sudích, tak tím je Ondřej Pechanec. Ten se totiž rozhodl svou rozhodcovskou kariéru poněkud nečekaně ukončit. "Nečekal jsem to. Celkově je vyčerpaný z fotbalového prostředí. Myslím, že nějaká stopa po něm zůstala," řekl k němu Příhoda.

V zimě se bude testovat ofsajdová kalibrovaná čára

Předseda Komise rozhodčích FAČR Radek Příhoda pak také oznámil, že do tuzemské fotbalové ligy pomalu mří tolik očekávaná ofsajdová alibrovaná čára. Tuto novinku, která je ale již zavedená v mnoha zahraničních soutěží, chce komise otestovat v rámci tradiční zimní Tipsport ligy. "Sehnali jsme určitou nabídku, která je docela přijatelná. Budeme to testovat během Tipsport ligy. Je to v řádech milionů korun. Uvidíme, jestli to bude kompatibilní s technikou, která je k dispozici. Pokud to bude fungovat, budeme tlačit, aby tu byla ta čára co nejdříve. Myslím, že to pomůže fotbalu obecně," nechal se slyšet Příhoda.

Vrátil se i k aktuální kauze kolem bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra, jenž je ovbviněn z ovlivňování zápasů druhé a třetí ligy. Případ nyní vyšetřuje Etická komise FAČR, která už během tohoto týdne vynesla první rozsudky. Třetiligový Slavoj Vyšehrad potrestala pádem do krajského přeboru a trjice sudích osmiletou stopkou v českém fotbale. Není vyloučeno, že by se trestu dočkali i další rozhodčí. "Nechci spekulovat, o kolik rozhodčích by se mohlo jednat. Čekáme jen na vyjádření etické komise, která má přístup do spisu," řekl Příhoda.