Další veletoče kolem rebela Haška. Měl namířeno do Opavy, nakonec z toho sešlo

To, že se takový comeback Martina Haška mladšího na české prvoligové trávníky chystá, potvrdil ve středu i samotný opavský klub. "Mohu potvrdit, že Slezský FC Opava o případném angažmá Martina Haška jedná. Vše ale zůstává otevřené," nechal se slyšet ještě během středečního dne konkrétně mluvčí klubu Jan Šimek.

"S Martinem Haškem jsme byli na spolupráci rámcově domluvení. Jsme přesvědčení, že by byla přínosná pro obě strany. Bohužel, riziko finančního břemena, které by na klub mohlo přejít, je příliš vysoké," vysvětlil pak v pondělí večer kouč Opavy Radoslav Kováč, proč nakonec z přípádného příchodu Martina Haška sešlo.

Připomeňme, že spor mezi Haškem a Spartou trvá už od ledna, kdy vše začalo tím, že hráč odmítl odcestovat s klubem na soustředění před začátkem jarní části sezóny 2019/20. Stalo se tak poté, co Haškovi nevyšel přestup do zahraničí, konkrétně do izraelské Maccabi Haifa, se kterým se nakonec záložník nedomluvil na výši platu.

Následně sice trénoval Hašek alespoň s rezervním týmem Sparty, ovšem po čase měl dát vedení klubu ultimátum, aby byl vrácen do sparťanského A-týmu. V reakci na to klubové vedení Haškovi sdělilo, aby stále plnil uložené úkoly v B-týmu. Vše pak vyvrcholilo tím, že se Hašek 12. března nedostavil na tréninl sparťanské rezervy a následovalo jednostranné rozvázání smlouvy.

Poté Hašek požadoval od sparťanského klubu finanční odškodnění ve výši šesti milionů korun. Hráč je přesvědčen, že mu zaměstnavatel se sídlem na pražské Letné neumožnil vykonávat profesi. Jeho právní zástupkyně Markéta Vochoska Haindlová měl klub porušit předpisy Mezinárodní fotbalové federace FIFA tím, že ho odmítl vrátit do A-mužstva.

Nedávno rozhodl Sbor rozhodců Fotbalové asociace ČR (FAČR) o zamítnutí Haškova nároku na ono odškodnění, naopak sám fotbalista musí letenskému klubu zaplatit 800 000 eur (v přepočtu cca. 21 milionů korun). Proti tomuto výroku se obě strany sporu rozhodly odvolat, přičemž Sparta žádá po Haškovi, aby zaplatil plnou náhradu škody, tedy dva miliony eur (cca. 53 milionů korun).

A právě tento fakt podle všeho zhatilo jeho jednání o možném přestupu do Opavy. Jak totiž uvádí předpisy FIFA, na zaplacení této škody by se podílel nejen sám Hašek, ale i jeho nový zaměstnavatel. A to byla pro Opavu neřešitelná překážka.

O tom, zda tedy Hašek bude nakonec muset zapltit Spartě onu plnou náhradu škody, bude rozhodovat rozhodčí senát s novými pěti rozhodci, kteří se tak neúčastnili prvního jednání. Nicméně, ani tento rozsudek nebude pravomocný a obě strany se buduo moct i po něm odvolat ještě výše a topřímo k mezinárodnímu tribunálu Mezinárodní sportovní arbitráže CAS.

Dodejme, že Hašek vedle Sparty, jíž je odchovancem, působil v tuzemské nejvyšší fotbalové soutěži i v dresu Bohemians 1905 a že v české lize dosud stihl odehrát 94 duelů, během kterých nastřílel 14 gólů.