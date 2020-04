Dohrát ligu i s nadstavbou do 30. června, takový je plán Ligové fotbalové asociace

Připomeňme, že obě tuzemské profesionální soutěže musely být pozastaveny 12. března poté, co byl vládou vyhlášen kvůli aktuální pandemii koronaviru nouzový stav. Rozhodnutí ligového výboru LFA o dohrání soutěží v kompletní podobě do 30. června přichází jen pár dní poté, co Fotbalová asociace ČR (FAČR) přišla s předčasným ukončením ročníku u třetí ligy a všech nižších soutěží, které má právě FAČR na starost.

V předešlých dnech se Evropská fotbalová unie UEFA nechala slyšet, aby fotbalové národní soutěže v Evropě byly trpělivé a vyslovila se tak tedy por jejich dohrání na hřišti. Právě na toto doporučení ze strany UEFA tak navazauje rozhodnutí ligového výboru LFA. Díky před několika týdny odloženému mistrovství Evropy o rok se pak soutěže mohou dohrát v červnu i v červenci. "LFA bude plně respektovat rozhodnutí a doporučení odpovědných orgánů veřejné moci. Ze sportovního hlediska zůstává jednoznačnou prioritou vyvinout maximální možné úsilí k tomu, aby byl stávající ročník první a druhé ligy dohrán dle hracího systému odsouhlaseného před začátkem soutěží a v termínu do 30. června. To vše samozřejmě za předpokladu, že to umožní vývoj epidemiologické situace v ČR," řekl předseda LFA Dušan Svoboda.

Země je omezena vládními opatřeními kvůli pandemii koronaviru a tento fakt pochopitelně dopadá i na fotbalisty, kteří nemohou trénovat v úplném režimu a dosud tak musejí trénovat pouze individuálně. Vzhledem k tomu, že LFA chce zbytek soutěží dohrát do 30. června, je podle ní nutností, aby začaly normálně fotbalové týmy trénovat začátkem května. V polovině května by se pak tedy měl znovu naplno rozeběhnot zápasový koloto, přestože půjde o zápasy bez diváků. "Pakliže bychom tedy chtěli dohrát soutěž do 30. června, musíme ji rozběhnout 13. května. A k tomu, abychom to mohli udělat, potřebujeme dát klubům nějaký časový prostor, aby se mohly připravit, vést plnohodnotné tréninky," řekl k tomu konkrétně Svoboda pro Českou televizi.

Pokud nebude potřeba sejít se dříve, další schůzka ligového výboru LFA přijde na řadu určitě někdy do konce dubna. "Na tomto jednání bude vyhodnoceno, zda bude možné soutěže zahájit do poloviny měsíce května. Současně bude stanoven termín pro jednání ligového grémia, které bude svoláno v nejkratším možném čase po zrušení nouzového stavu," prozradil Svoboda.

Ten také uvedl, že se ligový výbor LFA na svém středečním zasedání zabýval podporou těch klubů, které se kvůli pandemii koronaviru dostanou do finančních problémů. "Ligový výbor odsouhlasil možnost podpory členských klubů LFA, které se dostaly v důsledku aktuální situace do finančních potíží. Nabídne jim možnost předčasné úhrady části květnové splátky odměny hrazené klubům ze strany LFA," nechal se slyšet Svoboda.

Dodejme, že to je LFA, kdo českým profesionálním klubům vyplácí podíl z prodeje televizních a marketingových práv a zároveň také ze sponzorských příspěvků. Díky tomu klubům přitečou do jejich kasy peníze a to v podobě pěti ročních splátkách. Jedna taková měla přijít na řadu v květnu.