Druhá nejvyšší fotbalová soutěž se dokončí. Kvůli nákaze v Třinci skončí o něco později

Nejbližším zápasem Třince je utkání v Ústí nad Labem, které se má podle původního plánu odehrát tuto neděli. A stále existuje naděje, že by se tento zápas přeci jenom v neděli odehrál. Nesmí se však objevit v týmu Třince další pozitivní nález. Dosud byly kvůli nákaze u jednoho z hráčů odloženy tři jeho duely a to s Vítkovicemi, Pardubicemi a Vlašimí. Nyní je jasné, že se duel s Vítkovicemi odehraje nově 2. července, s Pardubicemi 8. července a s Vlašimí 17. července. Kvůli tomu se tak posune i termín pro závěrečné páté kolo prvoligové skupiny o záchranu, jež se tak nově místo 7. července uskuteční o pět dní později.

Mění se tak pochopitelně i původní termíny barážových zápasů. Jejich první duely budou tak na programu 18. a 19. července, odvety pak 21. a 22. července. A posunuta musela být i tři závěrečná kola Fortuna národní ligy.

Zatímco u většiny členů třineckého klubu vyšlo poslední testování z minulého týdne negativně, onen inkriminovaný nakažený fotbalista po samostaných odběrech měl nadále pozitivní výsledek. Na základě rozhodnutí hygienické stanice Moravskoslezského kraje tak musel stejně celý třinecký celek do čtrnáctidenní karantény. Ta má sice skončit až 1. července, ale jak bylo výše zmíněno, mohla by být udělena v případě negativních výsledků pro Třinec výjimka a mohl by tak tedy nastoupit již v neděli proti Ústí nad Labem.

V případě, že by ale sobotní testování odhalilo v klubu další pozitivní výsledky, duel s Ústí by musel být pochopitelně odložen a Lugový výbor by tak na svém zasedání 1. července rozhodl o dalších krocích. Jen pro připomenutí, v první a druhé lize, které se znovurozehrály v květnu po dvouměsíční koronavirové pauze, byly dosud testováním odhaleny tři případy nákazy.

Před samotným restartem soutěží se po jednom případu tak ještě stalo v Mladé Boleslavi a v pražské Slavii.