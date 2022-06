Exslávista Kuchta chce pryč z Ruska a ideálně domů. Může ale skončit ve Spartě

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Jednalo by se o velice pikantní návrat, kdyby došlo k jeho zrealizování. Že se exslávistickému útočníku, jenž dosud obléká dres Lokomotivu Moskva, Janu Kuchtovi chce pryč z Ruska za sučasné politické situace ve světě, tomu se nelze divit. A to ani poté, jaké výkony předved v nedávných zápasech Ligy národů v reprezentaci. Překvapivější je ale případná jeho nová adresa, kam by mohl zamířit. V nové sezóně 2022/23 by se totiž mohl objevit v dresu pražské Sparty, pro níž by se jednalo o majstrštyk.