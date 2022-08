Fiorentina má zájem o čekého reprezentanta. Veroně za něj nabídla až 14 milionů eur

Fiorentina má v plánu, že by odchovanec příbramského fotbalu v jejím kádru nejprve hostoval za 2 miliony eur, dalších 12 milionů eur by pak dodal za definitivní přestup. Pokud by k tomu došlo, jednalo by se o v pořadí jedenáctý nejdražší transfer v historii českého fotbalu.

Případné nové působiště má pro Baráka již přichystanou smlouvu, jež by měla trvat do roku 2026 a která by měla českému fotbalistovi zaručit roční plat ve výši 15 milionu eur. O exslávistického fotbalistu má Fiorentina zájem tak veliký, že by ho chtěla i přesto, kdybby vypadala v boji o Evropskou konferenční ligu. K tomu sluší připomenout, že v prvním zápase 4. předkola o tuto soutěž Fiorentina vyhrála nad nizozemským Twente 2:1.

Zatímco v přípravných zápasech a duelu 1. kola italské Serie A se Barák objevoval mezi náhradníky, v posledním zápase proti Boloni už v nominaci nebyl, což také může značit, že už jeho dny ve Veroně chýlí ke konci. Kouč Verony Gabriele Cioffi však jeho absenci odůvodnil zdravotními potížemi a tím, že Barák ještě není v odpovídající formě.

Fiorentina by byla pro Baráka třetím italským klubem, ve kterém by působil. Nejdříve oblékal na Apeninském poloostrově dres Udine, kam přestoupil v roce 2017 ze Slavie. Pak zamířil do Verony, kde působí již třetím rokem a za tu dobu se stal oporou mužstva. Během loňské sezóny 2021/22 například zaznamenal jedenáct branek.