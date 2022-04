Fotbalisty Ostravy ve zbytku sezóny už nepovede Smetana, ale Galásek

Před startem jarní části se v moravskoslezském klubu otevřeně hovořilo o tom, že by ostravští rádi po základní části skončili na čtvrtém místě a z takto nejideálnější pozice pokračovat v nadstavbové části v rámci skupiny o titul. Jenomže od začátku jara Ostrava ani jednou nevyhrála a na čtvrtou příčku momentálně ztrácí až osm bodů. „Jedna věc jsou neuspokojivé výsledky, více jsme ale řešili to, že snad jen s několika výjimkami jsme ve všech dalších utkáních na jaře byli po herní stránce horší. A to v době, kdy jsme naopak čekali, že naše výkonnost poroste a bude mít gradující trend," zdůvodňoval krok odvolání trenéra klubový sportovní ředitel Alois Grussman.

Připomeňme, že Ondřej Smetana přišel na lavičku loni v únoru, kdy nahradil Luboše Kozla. Pod Smetanovou taktovkou se výkon jeho svěřenců zvedl a proto tak nebylo divu, že majitel Baníku Ostrava Václav Brabec začal pomýšlet na vyšší příčky, než na tu osmou, kterou klub obsadil po minulé sezóně. A tudíž se tak především kvalifkovat do pohárové Evropy. „Před začátkem této sezony jsme avizovali, že chceme hrát ve vrchních patrech tabulky. Mám Baník pro to, abych ho posunul. A minimálním cílem by měly být evropské poháry. Sníme o nich, chceme je, bylo by to krásné vyvrcholení oslav sta let klubu, které nás v roce 2022 čekají," uvedl ve svém prohlášení Brabec.

Poté, co Ostrava skončila po podzimu na páté příčce, přičemž na čtvrté Slovácko ztrácelo tři body a na třetí Spartu pak devět bodů, se vstup do jara skutečně z její strany nevydařil. Doma například prohráli se zachraňujícími se celky, tedy s Teplicemi (2:4) a Karvinou (1:3), naposledy doma pak s Hradcem Králové po bídném výkonu bezbrankově remizovali. A to už byla pro vedení klubu poslední kapka.

„Ondra zaslouží pochvalu a poděkování za práci, kterou s týmem udělal. Přebíral tým v útlumu, v nelehkém období a podařilo se mu ho probrat a nastartovat. To je jednoznačný fakt. Ale na jaře znovu nastal pokles formy a už z výše zmíněných důvodů jsme se odhodlali k tomuto kroku," sdělil Grussman.