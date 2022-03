Fotbalový trenér Vítězslav Lavička míří do exotiky. Povede kuvajtskou reprezentaci

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Bývalý trenér Liberce, Sparty či české reprezentace do 21 let Vítězslav Lavička bude nově držet kormidlo zahraničního reprezentačního týmu. A to ryze exotického, neboť půjde o Kuvajt. S tamní fotbalovou asociací podepsal čtyřměsíční spolupráci s opcí na další rok. Lavičkovým asistentem by pak měl být další Čech Zdeněk Svoboda.