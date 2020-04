Fotbalovým rozhodčím v době koronavirové: s helmou a bez píšťálky

Už v předešlých dnech se v belgickém tisku psalo o tom, že by podle tamního odborníka, jenž je zároveň poradcem Evropské fotbalové unie UEFA ohledně koronaviru, měli mít na sobě fotbalisté při zápasech speciální masku.

Jak ale nyní informuje polský server przegladsportowy.pl, změny by se ve fotbale měly dotknout i rozhodčích. Vzhledem k tomu, že při písknutí do píšťalky létají z pusy částečky slin, čehož se virologové nejvíce obávají, tak by měla být klasická píšťalka u sudích nahrazena e-zařízením. To by se mělo spouštět a ovládat tlačítkem. "Elektronická píšťalka Fox 40 má tři různé zvukové signály. První dva zní nepřirozeně. Je zjevné že jde o zvuk generovaný počítačem. Třetí simuluje klasickou píšťalku," uvádí se konkrétně v onom polském plánu k restartu tamní fotbalové ligy. Všechny rozhodčí tak tedy bude v tomto ohledu čekat školení, jak s touto píšťalkou, která se napájí z baterie, správně zacházet. Fox 40 pak existuje i v mini verzi a i ona je napájena z baterie.

Sudí by pak kromě toho měl disponovat i maskou a opět je to pochopitelně kvůli kapénkám, které létají z úst při debatě s jednotlivými hráči na hřišti. A to i přesto, že bude muset dodržovat při takové situaci dvoumetrové rozestupy. Maska by měla zakrývat nos i ústa. V současnosti ještě nejsou takové masky blíže specifikovány a v úvahu připadají i helmy. Je však otázka, zda se najdou takové, ve kterých lze snad a rychle běžet. Sudí pak budou mít na sobě i rukavice.

Co se týče zmiňovaných dvoumetrových rozestupů, vyvstává na povrch otázka, zda budou dodržovány i tehdy, když dojde na hřišti k vyhroceným situacím. Jak tomu případně zabránit? "Zvažuje se dokonce udělení žluté karty za pohyb příliš blízko sudího," stojí v polských plánech. V tom je však potíž, neboť vzhledem ke zkušenostem se takové změny pravidel ve fotbale nekonají hned a musejí projít schvalovacím procesem. Protože je ale mimořádná situace, mohlo by se toto pravidlo schválit rychleji a navíc už nyní existuje možnost dát hráči žlutou kartu za vystartování na sudího.

Polský plán k restartu tamní fotbalové ligy pak nepočítá příliš s fungováním systému videorozhodčího, což je ožehavé téma i jinde ve světě, například i u nás. V Polsku se s ním tedy podle všeho počítat ve zbytku sezóny nebude. Systém videorozhodčího je totiž ovládán v malém přenosovém voze proškoleným rozhodčím a také televizním technikem a dva metry mezi nimi rozhodně nejsou. U nich tak existuje vysoké riziko nákazy i přesto, kdyby měly k dispozici jak masky, tak i rukavice.