Jak se může dohrát Liga mistrů? Během dvou týdnů a bez diváků, píše tisk

S takovýmto návrhem po svém jednání údajně přicházejí sama Evropská fotbalová unie UEFA a Evropská klubová asociace ECA. Obě tyto organizace pak dávají přednost dohrání aktuálně přerušené sezóny jednotlivých národních fotbalových soutěží do července potažmo do začátku srpna.

Ten by měl být pak určen především evropských pohárovým soutěžím a to nejen předkolům jak Ligy mistrů, tak Evropské ligy, ze kterých by se kvalifikovaly účastníci následných skupinových fází obou soutěží pro ročník 2020/21, ale nově i zbývajícím fázím těchto soutěží ze sezóny 2019/20.

Během pouhých dvou týdnů by se měly odehrát zbývající čtvrtfinálová, semifinálová a finálová a aby se to všechno během takovéto krátké chvíle stihlo, bude potřeba změnit herní systém. Nebude se tak hrát každý zápas dvakrát (úvodní zápas a odveta), ale vždy pouze jednou a to neutrálním hřišti. Píší o tom takto alespoň španělská média, jakými jsou rozhlasová stanice Cerena SER či deník AS. Ne všichni účastníci evropských pohárů 2019/20 s tímto plánem ale souhlasí.

Před týdnem se sám předseda Aleksander Čeferin nechal v rozhovoru pro německou ZDF slyšet, že nejzazším termínem pro dohrání přerušené sezóny jak Ligy mistrů, tak Evropské ligy je červenec potažmo srpen. Pokud se to dohrát do té doby nestihne, Čeferin poprvé připustil, že by se tak tyto rozehrané soutěže nakonec musely zrušit.