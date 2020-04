Kolik nabízí římské AS Lipsku za Schicka? Podle médií se už řeší jeho budoucnost

AS Řím poslalo Schicka na hostování do německého Lipska, aby se rozehrál, neboť v římském klubu zůstával za očekáváním a vzhledem k tomu, že součástí kádru AS Řím je Edin Džeko, tak se jen těžko přes něj dostával do základní sestavy. Změna působiště Schickovi prospěla. Od loňského září za Lipsko natoupil k 19 zápasům, během kterých vstřelil sedm branek a i díky tomu se tak v současnosti Lipsko nachází na třetí příčce německé Bundesligy.

Lipsko doufá v jejím dohrání, neboť i německá soutěž je pochopitelně nyní přerušena kvůli aktuální pandemii koronaviru. To proto, že v dohodě mezi Lipskem a AS Řím stojí, že pokud by se německému klubu podařilo postoupit do nadcházejícího ročníku Ligy mistrů, sníží právě římským celkem požadovanou částku ještě o 20 milionů eur.

Na závěr připomeňme, že do římského velkoklubu přestoupil Patrik Schick ze Sampdorie Janov a to v létě 2017. Bývalý fotbalista Sparty a Bohemians 1905 má také na svém kontě 31 zápasů odehraných v české lize, ve kterých zaznamenal šest gólů.

Schick patří k nejdůležitějším hráčům současné české fotbalové reprezentace. Za tu dosud nastoupil ke 22 duelům a skóroval za ní hned devětkrát.