Kúdela po Baleově zákroku asi cestu do Londýna nestihne. Jak to bude s Kolářem?

O aktuálním zdravotním stavu obránce Ondřeje Kúdely iinformovala veřejnost na svých webových stránkách samotná Slavia. "Ondřej Kúdela má dle vyšetření v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích kontuzi nosu, vysoké horečky a antibiotika. Doba léčení se v tuto chvíli nedá odhadnout," uvedla konkrétně a kouč Trpišovský tuto informaci po duelu s Brnem ještě doplnil: "Někteří hráči se po reprezentaci vrátili vyčerpaní, absolvovali náročný program. Na některé to dolehlo. Ondra měl ve čtvrtek volno, v pátek šel do lehkého tréninku, ale už mu nebylo dobře. Má poranění nosu plus horečky. Jak to bude pokračovat dál, se uvidí. Bude se to asi řešit antibiotiky. To by znamenalo, že ve čtvrtek nebude k dispozici."

Panuje tak tedy nejistota kolem účasti Ondřeje Kúdely tento týden ve čtvrtek na Emirates Stadium. Navíc není jisté, zda by Kúdela na Ostrovy odcestoval, i kdyby byl zdravotně v pořádku. Připomeňme, že vedení Slavie se bojí o hráčovu bezpečnost po kauze údajého rasismu z jeho strany během odvety osmifinále Evropské ligy na hřišti Glasgow Rangers, po které je zvlášť na Ostrovech nepřítelem číslo 1. Klub nařčení z rasismu odmítá a v současnosti je případ vyšetřován i Evropskou fotbalovou unií UEFA.

Kromě to případ řeší i skotská policie, kam podala Slavia trestní oznámení poté, co měl hráč Glasgow Rangers Glen Kamara po zmiňovaném osmifinále v útrobách stadionu napadnout Ondřeje Kúdelu.

Trpišovský po zápase s Brnem řeší potíže v bráně

Největší otázkou v sestavě Slavie je pak aktuálně pro Jindřicha Trpišovského, kdo se proti Arsenalu představí v bráně. Jak známo, tradiční gólmanskou jedničku Ondřeje Koláče zranili ošklivě ve Skotsku do obličeje. Následně se ukázal s maskou a s helmou, se kterou bude od té chvíle do zápasů nastupovat. Ve hře je ještě devatenáctiletý mladík Matyáš Vágner, ten však nedohrál nedělní ligový zápas v Brně, když byl v první půli vyloučen a dochytat duel tak musel Přemysl Kovář.

Mimochodem, Matyáš Vágner nejenže tak nedohrál generálku na Arsenal, ale nebude Trpišovskému k dispozici ani na derby se Spartou.

Sám Ondřej Kolář se ale nechává slyšet, že se cítí natolik dobře, že by rád do Londýna odcestoval a duel s Arsenalem odchytal. „Ondra je optimistou. Masku má připravenou, přilbu také, zápas s Arsenalem chce stihnout a derby také. Zatím ovšem absolvoval jen lehčí tréninky. Tři dny do čtvrtfinále jsou ale relativně dost dlouhou dobou, takže uvidíme," uvedl Trpišovský.