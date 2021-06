Sterling otevřel skóre hlavičkou. Po poločase vede Anglie nad Českem ve Wembley 1:0

V úterý večer má na programu česká fotbalová reprezentace pod vedením kouče Jaroslava Šilhavého svůj poslední zápas v základní skupině D. V něm se Češi střetávají s Angličany na slavném londýnském Wembley, kde tak budou útočit na první výhru na tomto posvátném stadionu. Největším tématem byl před zápasem fakt, že do sestavy nemohou Angličané oproti předchozímu utkání počítat s Mountem, kteří se dostali do kontaktu s nakaženým a kteří tak tedy museli do karantény. Angličané navíc dosud herně na ME nepřsvědčili, i když nad Chorvaty vyhráli 1:0, se Skoty pak následně doma pouze bezbrankově remizovali a tudíž jsou tak pod tlakem. Český tým pak nastupuje v naprosto stejné sestavě jako v duelu s Chorvaty. Duel Česko vs. Anglie sledujte živě na serveru EuroZprávy.cz.