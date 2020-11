Mluví se o něm v souvislosti s fotbalovou revolucí. Teď Nezmar figuruje v odposleších

"Doneslo se ke mně, že se snad v odposleších, které jsou ve spisu v souvislosti s vyšetřováním Romana Berbra, měl objevit i jeden můj telefonát. Já si ho nepamatuju, takže opravdu nevím, jak přesně jsme ten rozhovor měli vést. Ale podle fotbalové šuškandy tam má být hovor, ve kterém jsme se bavili o nominaci rozhodčího Ardeleanua k našemu utkání s Olomoucí," nechal se slyšet Jan Nezmar pro Seznam Zprávy.

Právě na jaře roku 2019 narazili slávisté na Olomouc v posledním kole základní části Fortuna ligy a tehdy tak na dálku bojovali s Plzní o ligový titul. Nakonec v tomto zápase Slavie Hanáky porazila 2:1, poté, co se Pražanům tento duel podařilo otočit.

"Bylo to těsně před rozehráním nadstavbové části ligy. Petr Ardeleanu je všeobecně považován za hodně proplzeňského rozhodčího. Takže ve Slavii vznikla z jeho nominace docela panika. Asi mi šlo o to, aby nám nebylo ublíženo," pokračuje dále Nezmar s tím, že Berbrovi tehdy rozhodně nic nenabízel. Potvrdil pak, že ho ještě policie nijak nekontaktovala.

Co se týče Nezmarova vztahu s Berbrem, odpověděl, že se s neofiálním vládcem českého fotbalu setkal několikrát do roka. "Potkával jsem se s ním tak pětkrát do roka, možná jednou měsíčně jsme si zavolali. Probírali jsme různá témata: reprezentaci, termínové listiny, juniorky ve třetí lize. Debaty o delegaci sudích mezi námi určitě běžné nebyly," řekl Nezmar a pokračoval: "Lidé mají kolikrát pocit, že ten, kdo se s ním kdy potkal, musel jet nutně na červenou, ale tak to není. Možná někdo řekne, že jsem jel na oranžovou. Pohyboval jsem se v šedé zóně, ve které se v českém fotbale funguje."

Připomeňme, že Nezmar skončil ve vedení pražské Slavie letos v létě. Před tím tam nejprve pracoval ve funkci sportovního ředitele, následně působil krátce ve funkci viceprezidenta klubu pro sport.

Každopádně se Nezmar podle svých slov nikdy nijak nesnažil výkony sudích ovlivňovat. "To by byla jasná červená. A na ni já jsem opravdu nikdy nejel," prohlásil Nezmar. Ten ujistil, že vzhledem k tomu, že jeho jméno nyní figuruje v odposleších, nebude kandidovat do nového vedení českého fotbalu. "Ne, já se nemůžu zapojit do žádných nových struktur, nemám na to právo," zakončil bývaý fotbalista Liberce, kde započal i svoji funkcionářskou kariéru.