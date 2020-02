Na další dvě sezóny bez Ligy mistrů! Anglický velkoklub dostal tvrdý trest

Podle vyšetřovatelů jde o případy z období mezi lety 2012 až 2016, kdy měl tento úřadující anglický mistr příjmy od sponzorů nadhodnotit a to nejen na svých účtech, ale i v materiálech určených pro UEFA. Kromě toho klubu nepomohl při rozhodování o trestu ani ten fakt, že při vyšetřování nebyl ochoten spolupracovat.

Manchesterský klub, jehož většinovým vlastníkem šejk Mansúr ze Spojených arabských emirátůů, se ve své reakci na rozhodnutí ze strany UEFA nechal slyšet, že právě UEFA rozhodovala předpojatě a že je právě kvůli tomu z výsledku nakonec zklamaný. Překvapený rozhodně však není a hodlá se tak odvolat k Mezinárodná sportovní arbitráži CAS.

Připomeňme, že UEFA řízení proti Manchesteru City zahájila loni v březnu a to poté, co unikly dokumenty včetně firemních e-mailů, které zveřejnil německý deník Der Spiegel. Právě z těchto dokumentů vyplývalo, že měl klub uměle navyšovat hodnotu sponnzorské smlouvy s aerolinkami Etihad Airways, přičemž tak cílem mělo být zamaskování skutečného původu příjmů a obejít tak tedy pravidla.

Pro tento bleděmodrý manchesterský klub to není první trest ze strany UEFA. V minulosti totiž už musel zaplatit pokutu ve výši 50 milionů liber a i tehdy se klubové vedení proti tomuto rozhodnutí ozvalo. Nesouhlasilo s tím a mluvil o dodání všech jasných důkazů o tom, že dodržel všechna pravidla.

Jestli tedy Manchester City neuspěje s odvoláním u CAS, bude to pro něj znamenat vyřazení z Ligy mistrů pro sezóny 2020/21 a 2021/22. A platilo by to i pro účast v Evropské lize. V takovém případě by tak měl klub letos poslední šanci konečně Ligu mistrů vyhrát, což se mu dosud nikdy ještě nepodařilo. V osmifinále, které začne už během příštího týdne, se svěřenci kouče Pepa Guardioly utkají s Realem Madrid. Pokud se jim ani letos nepodaří vyhrát Ligu mistrů a nebudou tak mít do soutěže v příštích dvou letech zasáhnout, další šanci uspět v ní budou mít nejdříve v sezóně 2022/23.