Návrat po čtyřech letech. Fotbalisty Mladé Boleslavi má pozvednout Karel Jarolím

Přestože se Jozef Weber dohodl s Mladou Boleslaví na tzv. doživotní smlouvě, osudné se mu i tak stala víkendová prohra s Teplicemi 0:2, a musel se tak tedy s prací pro středočeský klub rozloučit. Právě po této zmiňované porážce se Severočechy se Mladá Boleslav ocitá až na 15. pozici v lilgové tabulce.

Místo Webera do Mladé Boleslavi tedy nyní přichází exreprezentační kouč Karel Jarolím. Mimochodem, právě angažmá u národního týmu bylo tím posledním, které čtyřiašedesátietý stratég před úterním nástupem do Mladé Boleslavi absolvoval. Vedení středočeského klubu se tak tedy rozhodlo pro osvědčené jmén, jelikož mladoboleslavské fotbalisty již vedl a to v letech 2014 až 2016.

Co se týče kádru Mladé Boleslavi, tak z toho současného si minulé působení Karla Jarolíma v tomto klubu pamatuje pouze jediný fotbalista a to gólman Jan Šeda.

Připomeňme, že kouč Jarolím, jenž přichází do klubu s asistenty Borisem Kočím a Oldřichem Pařízkem, který bude mít na starost gólmany, odkoučoval ve svém předešlém působení v Mladé Bolesavii celkem 76 ligových zápasů, přičemž vyhrát se mu znich povedlo tehdy 39 a v 19 duelech pak remizoval. Celkové skóre měl aktivní 136:90.