Nečekané rozuzlení Schickovy ságy. Reprezentant zůstane v Německu, ale ne v Lipsku

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Budoucnost českého reprezentanta Patrika Schicka byla dlouho nejistá, nyní to ale vypadá, že se AS Řím, kterému český reprezentant stále patří dohodl na jeho prodeji. Nadále by měl podle zákulisních informací sice zůstat v Německu, nikoli však v Lipsku, kde doposud hostoval a ještě před několika měsíci se mluvilo o tom, že právě sem by mohl pak přestoupit natrvalo. Koronavirová krize ale nakonec vše ještě víc zamotala. Teď útočníkovi, jemuž o půlnoci v noci z pondělí na úterý vyprší v Lipsku hostování, svítá na lepší časy. Podle všeho se odstěhuje do Bayeru Leverkusen, který by měl římskému celku za Schicka zaplatit 27 milionů eur (708 milionů korun).