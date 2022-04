Nechtějí mít z Camp Nou neutrální prostředí. Vstupenky na Barcu tak nebudou přenosné

"Nepomohlo nám, že atmosféra připomínala finále poháru na neutrální půdě. Připadalo mi, že fanoušci jsou rozdělení půl na půl. Není to výmluva, jen mě to zklamalo. I naši hráči o tom mluvili. Chceme vědět, jak k tomu došlo. Žádáme vysvětlení. Tohle se nemůže stát, když hrajete doma. Nastala chyba v plánování. Klub zjistí, co se stalo," nechal se počtvrteční odvetě čtvrtfinále Evropské ligy slyšet kouč Barcelony Xavi, který tak tedy volal po vysvětlení ze strany samotného vedení klubu.

"Xavi má pravdu, je to velká chyba. Upřímně, kvůli tomu, co se stalo, se cítím trapně a zahanbeně. Soupeř měl spoustu fanoušků, zatímco my ne. Moc mě mrzí, co se stalo. Jistým situacím se můžete vyhnout. Odteď musíme být mnohem přísnější. Nemůžeme dopustit, aby se něco takového opakovalo. Zpracováváme informace, které máme, a podáme vysvětlení, jak k tomu došlo," reagoval následně na to pro klubovou televizi samotný šéf katalánského velkoklubu Joan Laporta.

Jak totiž zjistila televizní stanice ESPN, z cekových 79 468 diváků bylo v hledišti Camp Nou skoro 30 000 fanoušků hostů a to i přesto, že původně bylo klubem pro hostující fanoušky připraveno jen 5000 vstupenek. Vniveč tak přišla týden stará prosba Xaviho, aby při domácí odvetě vytvořili fanoušci na Camp Nou bouřlivou kulisu.

Nyní se klubové vedení Barcelony na základě této zkušenoati rozhodlo, že vstupenky na zápasy evropských fotbalových pohárů nebudou přenosné. "Ujišťujeme, že tyhle lístky se neprodávaly v Německu. Klub neprodával lístky německým fanouškům. Ti, co si tyhle vstupenky koupili, je předali německým fanouškům, to je zjevné," vracel se podle agentury Reuters v sobotu šéf Barcelony Laporta k lapálii ze čtvrtka.

Podle Barcelony bylo na čtvrtrečním zápase 37 746 fanoušků s permanentkami, zbylých 34 440 diváků si pak vstupenky opatřili jinou cestou.

Podle Laporty pak není vinou Barcelony to, že tolik vstupenek nakonec skončilo u německých fanoušků. "Nechceme, aby se to opakovalo a budeme jednat. Proto jsme přijali opatření, že pro mezinárodní soutěže budou vstupenky nepřenosné. Klub nenese vinu za to, že lidé porušují pravidla. Dělali jsme, co jsme mohli, abychom se tomu vyhnuli. Ale někteří lidé to udělají, i když tím poškozují klub a fanoušky, kteří jdou tým podpořit na Camp Nou," zakončil Laporta.