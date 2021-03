Od příští sezóny s plnými hledišti? V anglické Premier League o tom uvažují

V této probíhající fotbalové sezóně byly fanoušci přímo na anglických stadionech k vidění jen několik dní v prosinci, po následném výskytu nakažlivější britské mutace koronaviru se ale musely stadiony veřejnosti uzavřít. Jenže to by se mohlo zanedlouho změnit. Pokud to situace bude dovolovat, podle vládního plánu rozvolňování budou moct na duely hrané 15. a 23. května alespoň část na fanoušků na stadiony.

"Doufejme, že se nám podaří splnit všechny požadavky vlády. Byl by to fantastický konec sezony," uvedl k možnému částečnému otevření stadionů pro diváky podle agentury Reuters Richard Masters. Ten už se také nechal slyšet, že by se anglická fotbalová liga mohla těšit na plné ochozy již v příští sezóně, záleží však na tom, jak to bude s očkování britského obyvatelstva.

"Náš cíl je mít od prvního kola plné stadiony a nahrávají tomu i vládní plány na uvolňování opatření," řekl dále Masters, jenž uvedl, že právě nepřítomnost diváků na fotbalových zápasech je značnou čárou přes rozpočet u všech anglických klubů. Chybějící příjmy ze vstupného a z televizních práv totiž činí celkovou ztrátu ve výši až dvě miliardy liber (v přepočtu zhruba 61 miliard korun).