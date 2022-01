Odejde po Kuchtovi další opora Slavie? Stanciu by měl mít namířeno do Číny

Již koncem prosince se agentka Stanciua Anamaria Prodanová v Rumunsku nechala slyšet, že by mohl její klient změnit v nejbližší době fotbalovou adresu. I když se pak přestaalo o jeho možném odchodu mluvit, vypadá to, že jednání o něm ve fotbalovém zákulisí nikterak neutichlo. Spíše naopak.

„Zájemci o Stanciua jsou v Praze od pondělka. Jedná se," zaznělo podle serveru sport.cz z klubu Slavie během tohoto týdne. V zákulisí se hovoří o tom, že by měl být transfer dojednán, k čemuž měol dojít v noci na čtvrtek.

Stanciu, jenž by měl ttedy zamířit do čínského FC Wu-Chan, by se měl ještě podrobit nezbytné lékařské prohlídce a slácvistická kasa by se tak mohla začít těšit na dalších téměř 100 milionů korun. Mimochodem, právě za takovou částku přišell Stanciu do Slavie před dvěma a půl lety.

„Snažil jsem se přes Vánoce být co nejvíc s rodinou, manželkou a dcerou. Ale bylo to krátké, jenom jedenáct dní, protože dva dny jsem ztratil cestováním do Rumunska a zpátky. Ale užil jsem si to, potřeboval jsem čas strávený s rodinou a přáteli," nechal se v předešlých dnech pro slávistický web slyšet během zimního soustředění v Portugalsku, kam ještě odcestoval.

Zajímavostí rozhodně je fakt, že o Stanciua měl zájem i turecký Galatasaray Istanbul, který nabízel Pražanům ještě víc a to 115 milionů korun.

Náhradou za rumunského fotbalistu by měl být pak mladík Kryštof Daněk z Olomouce.