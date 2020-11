Pandemie koronaviru jako důvod odchodu Ronalda do Anglie? Je to možné

Debaty o tom, že by hvězdný Portugalec mohl odejít z Itálie, se staly ještě ožehavějšími po remíze 1:1 s Laziem Řím, kdy se nechal slyšet kouč Staré dámy, jak se Juventusu přezdívá, Andrea Pirlo, že jeho svěřenci nastupující v útoku hrají příliš sobecky. „Mluvím se svými hráči hodně, ale oni jsou ti, kdo dělají na hřišti rozhodnutí. Měli by být méně sobečtí a hru zrychlit,“ řekl konkrétně Pirlo, který se tak nepřímo vyjádřil proti technickým dovednostem s balónem.

Na Ronaldovu adresu a jeho hru pak nenechal nit suchou ani bývalý hráč turínského velkoklubu a nynější fotbalový komentátor Pasquale Bruno. “Je to ignorant. V Itálii už je dva roky a nenaučil se ani slovo italsky. Aby se vyjádřil, tak mluví španělsky a ke svým spoluhráčům tak nechová vůbec žádnou úctu a stejně tak k Italům,“ řekl Bruno, jenž v minulosti hrával i za Fiorentinu.

Budoucí Ronaldova možná adresa? Třeba klub v Premier League s dobrými vazbami na Portugalsko

Není tak tedy divu, že se začalo čile spekulovat o tom, kam by mohl Ronaldo odejít. Hodně se mluví o jeho návratu do anglické Premier League, kde v minulých letech působil v Manchesteru United. Tam se stal velmi oblíbeným fotbalistou.

Existuje varianta, že by se pětatřicetiletý Portugalec mohl v budoucnu objevit ve Wolverhamptonu. Podle útočníka Watfordu Troye Dreeneyho by to byla pro Ronalda ideální varianta už jen proto, že fotbalisty Wolfes trénuje portugalský kouč Nuno Espírito Santo a navíc má tento klub těsné vazby s Portugalskem. Vždyť hned devět svěřenců kouče Santa pochází právě z této jižanské země. „Zaměřil bych se více na kluby, jakou jsou třeba Wolves, spojené s Portugalskem,“ řekl Dreeney, jenž se zná s agentem, který nyní Ronalda zastupuje. Nemyslí si tak, že by se mělRonaldo vracet zpět na Old Trafford.

„Je sice už starší, ale ve vzduchu je skvělý a nemyslím si, že by za ta léta zpomalil,“ pokračoval v rozhovoru Dreeney, podle něhož má kapitán portugalské reprezentace nadále úchvatnou formu.

Nejnověji se o tom přesvědčili fotbalisté Andorry, které Portugalsko znemožnilo vysokou výhrou 7:0, při které pomohl Ronaldo jednou přesnou trefou. Mimochodem, v reprezentačním dresu mu chybí vstřelit ještě sedm gólů k tomu, aby vyrovnal rekord v počtu vstřelených branek za národní tým, jenž má v držení íránský fotbalista Ali Daeí.

Dodejme pak, že Ronaldovi v Juventusu platí smlouva až do roku 2022.