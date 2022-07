Potvrzeno. Král se domluvil na roční spolupráci s bundesligovým Schalke

Poslední sezónu 2021/22 strávil Alex Král na hostování v dresu londýnského West Hamu, kde se setkal se svými dvěma krajany Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem. Jako oni se ale Král ve West Hamu nikterak zásadně neprosadil, jeikož za něj nastoupil pouze do šesti duelů, přičemž v Premier League odehrál jen jeden zápas.

Protože by se tak rád vrátil do povědomí veřejnosti a protože chce být také více vidět vzhledem k tomu, že reprezentační trenéři jakoby o něj ztratili zájem, rozhodl se přerušit již zmiňovaný kontrakt se Spartakem Moskva, který tam měl podepsaný až do roku 2024, a minimálně příští sezónu 2022/23 odehraje v německé Bundeslize. "Na nové angažmá i spoluhráče se moc těším. Máme před sebou velký úkol v jedné z nejlepších lig v Evropě. Uděláme maximum, abychom se na to dobře připravili," uvedl ke svému přestupu do Schalke Král.

Spokojenost z Králova příchodu je cítit i na straně samotného klubu. "I přes svou výšku 187 centimetrů je Alex velmi obratný, běhavý a má dobrou maximální rychlost. Ví si rady s míčem, velmi dobře zavírá prostory a předvídá akce soupeře. Navíc je na svých 24 let velmi zkušený," vysekl poklonu českému fotbalistovi sportovní ředitel Schalke Rouven Schröder, přičemž kouč mužstva Frank Kramer dodal následující: "Alexe znám mnoho let, zejména z doby jeho působení v českých juniorských reprezentacích. Svým osobitým stylem by měl řídit naši hru ze středu zálohy. I pod tlakem často najde dobrá a hravá řešení."

Pro exslávistického a exteplického Alexe Krále to tak tedy bude jeho již třetí zahraniční angažmá.Připomeňme, že za české hranice se vydal poprvé v létě 2019, kdy přestoupil ze Slavie do 310 milionů korun.