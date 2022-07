Překvapení ve Wimbledonu. Rybakinová získala první grandslam pro Kazachstán

Před finálovým zápasem s takto velkými zápasy nezkušená kazašská tenistka Rybakinová mluvila o nervozitě. Ta nejspíš na ni sedla v úvodu finále, jelikož právě první set Džabúrová ovládla 6.3.

Do druhého setu ale nastoupila úplně jiná Rybakinová. Hned na jeho úvodu totiž tuniské soupeřce sebrala servis. Dále pak pokračovala přesnými ranami, zatímco Džabúrová postupem času někde poztrácela typické charakteristiky své hry, tedy přehled a kreativitu. Když pak ještě ve druhém setu podruhé ztratila servis, bylo o osudu této části hry rozhodnuto.

Afričanka nebyla narozdíl od předešlých zápasů očividně ve své kůži a nejinak tomu bylo i ve třetím setu. I tam, začala ztrátou svého podání. Situace řešila například příliš vysokými kraťasy a vůbec několika nepřesnými míči. Že není opravdu v pohodě dávala najevo svými nespokojenými gesty a kroucením hlavou.

V jedné chvíli, kdy to vypadalo, že by se mohla Džabúrová do zápasu vrátit, nedokázala své soupeřce sebrat servis, naopak Rybakinová dokázala odvrátit hned tři brejkboly. Díky tomu tak vedla už 4:2 a když pak sebrala Džabúrové další podání, bylo o vítězce rozhodnuto, jelikož při svém podání, př kterém tedy mohla ukončit zápas, rozhodla až minela Afričanky.

Na to, že to byl historický triumf nejen pro samotnou Rybakinovou, ale celý kazašský tenis, tak nevytryskla u Rybakinové žádná velká radost. „Byla jsem strašně nervózní před zápasem i během něj. Jsem ráda, že už to skončilo. Ale je to úžasné, je čest být tady. Nečekala jsem, že tu druhý týden stále budu. Být vítězkou je něco úchvatného," řekla Rybakinová po zápase a obrátila bse ve své děkovné řeši i na Džabúrovou: „Chci poblahopřát i Ons (Džabúrové) ke skvělému turnaji. Je opravdu inspirující.“

„V tenise je vždycky jenom jedna vítězka. Je to smutné, ale věřím, že dokážu v mé zemi ovlivnit generace,“ nechala se pak slyšet samotná Džabúrová, která taktéž bojovala o historický triumf pro Tunisko, kde se stala během posledních dvou týdnů miláčkem.

Tenisový Wimbledon v Londýně (9.7.2022):

Ženy dvouhra - finále:

Rybakinová (17-Kaz.) - Džábirová (3-Tun.) 3:6, 6:2, 6:2