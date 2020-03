Příští týden bez evropských pohárů. UEFA se pak rozhodne, jak se soutěžemi dál

Že během příštího týdne tak tedy kvůli panedmii koronaviru neuvidí dva odvetné zápasy Ligy mistrů Manchester City vs. Real Madrid a Juventus Turín vs. Lyon, bylo jasné už před pátečním rozhodnutím, neboť jak Real Madrid, tak Juventus Turín jsou v současné době v karanténě. Nyní se tak nově příští týden neodehrají ani zbývající dva osmifinálové zápasy Barcelona vs. Neapol a Bayern Mnichov vs. Chelsea.

V úterý bude vedení UEFA jednat se všemi svými 55 členy nejen o budoucnosti těchto evropských pohárů, jejichž zápasy se v posledních týdnech hrály buď bez diváků a nebo se někde nehrály nikde, ale jak informuje francouzský deník L´Equipe, bude se jednat i o možném ročním odkladu blížícího se fotbalového mistrovství Evropy, které by se mělo konat hned ve 12 zemích starého kontinentu.

"Ve světle posledního vývoje situace kolem COVID-19 v Evropě a v návaznosti na rozhodnutí ostatních organizací jsme se rozhodli pozastavit všechny soutěže. Už včera jsme pozvali činovníky všech 55 členských organizací, stejně tak jako zástupce asociace evropských klubů i soutěží a FIFPro na úterní videokonferenci, kde probereme reakci vedení evropského fotbalu na epidemii koronaviru," píše se v nejnovějším prohlášení UEFA.

Ta dodala, že se bude jednat i o možných náhradních termínech těchto odložených zápasů.