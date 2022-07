Slavia si veze z Gibraltaru povinné vítězství, Sparta nedokázala vstřelit branku

Že to budou právě slávisté, kteří budou proti gibraltarskému St. Joseph´s v roli favorita, tak to bylo jasné hned od úvodních minut zápasu. Tehdy se už po šesti minutách dostala do příležitosti jedna z nových slávistických posil Tiéhi, ovšem ten nakonec zamířil mimo. Podobně "úspěšný" byl chvíli na to i Traoré. Následně se do šance dostal i další z posil Usor, jeho zakončení ale vyrazil gólman Fitzsimons.

Až po 21 minutách hry se ale konečně slávisté mohli raovat z přesné trefy, o kterou se tehdy postaral Sor, jemuž balón přihrál Traoré. Nigérijský útočník se pak rozhodl pro tvrdou střelu, které na cestě za brankovou čáru pomohlo břevno, 1:0 pro Slavii. Od této chvíle uběhlo jedenáct minut a Slavia už vedla 2:0. To když Sor tentokrát spolupracoval s Usorem a Nigérijec si po zasekávačce připsal druhý gól v zápase. Sor tak navazuje na Evropskou konferenční ligu z loňské sezóny, kdy se mu dařilo víc v Evropě než v lize.

Ve 34. minutě už byl na to gibraltarský trpaslík, pro nějž se jedná o historicky první účast ve 2. předkole jakéhokoli evropského poháru, opravdu špatně, jelikož musel být předčasně do šaten poslán Pacci, jenž uviděl červenou kartu po úderu loktem do Ewertona. A ještě před tím než oba týmy odešly na poločasovou přestávku Pražané zvýšili na 3:0. Po protiakci vedené na pravé straně se po dalšího Traorého úspěšné finální přihrávce dostal k míči tentokráte Ewerton a ten tak tedy skóroval.

Po návratu na hrací plochu se obrázek hry nikterak nezměnil a byli to opět Pražané, kteří měli kupu šancí. V první z nich se ocitl Sor, který ale tentokrát z úniku přesně nezakončil, v 56. minutě se nejprve ke střele Usor, balónb se následně dostal k Lingrovi a i když stál na hranici ofsajdu, jeho gólová dorážka nakonec platila, 4:0.

Jakkoli se slávisté v dalších minutách snažili, například Tiéhi hlavičkoval, Douděra zakončoval do gólmana a Lingr zase pro změnu do tyče, skóre už se do závěrečného hvizdu nikterak neměnilo. A nic pak na tom nezměnili ani střídající Jurečka a Fila.

Odveta se hraje v Edenu příští týden ve čtvrtek a vítěze z tohoto dvojzápasu pak čeká těžký Panathinaikos Atény.

Sparta bušila především v první půli na vrata defenzivy Vikingů, ale marně

Ostře očekávaný duel se konal ve čtvrtek večer na pražské Letné, jelikož tam ke svému prvnímu zápasu sezóny nastoupila pražská Sparta pod novým dánským hlavním stratégem Brianem Priskem. Ten si však ale přdstavbovat svou premiéru určitě jinak. Spartě se rozhodně nedala upřít snaha o skórování. Již ve 12. minutě se po odrazu dostal k míči Haraslín, jemuž se sice podařilo překonat gólmana Gunnarssona, ale balón za brankovou čáru nedošel, jelikož ho z ní vykopl obránce Vevatne. Do další obrovské příležitosti se pro změnu dostal následně Hancko, zblízka ale zamířil mimo. V jedné z ojedinělých větších příležitosti se norští Vikingové ze Stavangeru dostal Fridjónsson. Ten byl ale naštěstí po náběhu za obranu zblokován Hanckem.

Závěr prvního dějství byl ve znamení sparťanského tlaku, během kterého nejdříve Fortelný vypálil nad, poté se balón dostal od Peška ke Kuchtovi, jenž už byl ve vápně. Jeho střela byla zblokována takovým způsobem, že balónb zamířil vedle. Následoval tak rozhový kop, po kterém nebezpečně hlavičkoval Wiesner, jeho zakončení ale z brankové čáry vyškrábl gólman Gunnarson. Jinak se ale spar´tané snažili zakončovat po centrech, ale buď zakončení byla nepřesná, nebo k nim vůbec nedocházelo.

Ve druhé půli už nebylo příliš ani těchto centtovaný balónů a útočná snaha byla rázem tatam. Na první větší příležitost po obrátce si Letná, kterou navštívilo přes 12 000 diváků, musela počkat až čtvrthodiny před koncem, kdy Mejdr centroval zprava na hlavičkujícího Čvančaru a ten zakončoval jen těsně nad. Do dalších šancí už se Pražané nedokázali dostat, naopak v 86. minutě na druhé strabně zahrozil centrovaným míčem Kabran.

Sparta tak po bezbrankové remíze bude mít za týden co dělat, jelikož se bude muset v Norsku vypořádat mimo jiné i s umělou trávou.

Úvodní utkání 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy (21.7.2022):

St Joseph's FC - Slavia Praha 0:4 (0:3)

Branky: 21. a 32. Sor, 45. Ewerton, 56. Lingr. Rozhodčí: Kristjansson - Sigurdarson, Sigurdsson (všichni Isl.). ŽK: Antwi, Juanma, Pons, Bauti - Mandous. ČK: 34. Pecci, 45.+3 Paz (trenér, oba St. Jos.).

Sestavy:

St. Joseph's: Fitzsimons - Olmos, Villar, Peters, Pons - K. Robba (32. Valarino), Mouelhi (46. Bauti), Pecci, Ferrer (63. Boro) - Juanma (46. Rosa) - Antwi (46. Fernández). Trenér: Paz

Slavia: Mandous - Douděra, Ousou, Santos, Oscar (54. D. Jurásek) - Holeš, Tiéhi (68. Valenta) - Usor, Traoré (54. Lingr), Ewerton (54. Jurečka) - Sor (54. Fila). Trenér: Trpišovský

Sparta Praha - Viking Stavanger 0:0

Rozhodčí: Lukjančukas - Kazlauskas, Mirauskas (všichni Lit.). ŽK: Wiesner, Fortelný, Čvančara - Björshol, Kabran, Pattynama, Gunnarsson. Diváci: 12.667 (omezený počet)

Sestavy:

Sparta: Holec - Mejdr, Zelený, Hancko, Wiesner - Sadílek, Fortelný (72. Sáček) - Pešek (78. Minčev), Karabec (72. Daněk), Haraslín (64. Čvančara) - Kuchta. Trenér: Priske

Viking: Gunnarsson - Björshol, Brekalo, Vevatne - Kabran, Fridjónsson, Solbakken, De Lanlay, Pattynama (87. Sandberg) - Karlsbakk (77. Vikstol), Tripic (60. Lökberg). Trenér: Aarsheim