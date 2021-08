Lionel Messi končí v Barceloně

Připomeňme, že Lionel Messi byl součástí tohoto slavnéhob katalánského klub od svých 13 let a již v roce 2004 se poprvé přesunul do tamního A-týmu. Za něj od té doby nastoupil do 778 zápasů, ve kterých dohromady nasázel 672 gólů. To ho tak suverénně řadilo na pozici nejlepšího kanonýra klubu v historii. Kromě toho, že s Barcelonoudokázal vyhrát Messi hned desetkrát ligovou trofej, přidal k nim ještě čtyři trofeje určené pro vítěze Ligy mistrů.

"Ačkoli FC Barcelona a Lionel Messi dospěli k dohodě a obě strany měly jasný zájem podepsat dnes nový kontrakt, nemohlo k tomu dojít kvůli finančním a administrativním překážkám (pravidla španělské ligy). Výsledkem této situace je, že Messi nezůstane v Barceloně. Obě strany hluboce litují toho, že přání hráče a klubu nakonec nebudou naplněna," uvedlo konkrétně ve svém prohlášení k této situaci vedení FC Barcelona a pokračuje se v něm: "Barcelona vyjadřuje hráči srdečný vděk za jeho přínos k zveličení klubu a přeje mu vše nejlepší do budoucna v jeho osobním i profesním životě."

O tom, že by Messi mohl opustit po letech Camp Nou, se spekulovalo už od konce sezóny 2019/20. To byla právě ta sezóna, ve které po dlouhé době Barcelona nezískala ani jednu velkou trofej a z Ligy mistrů byla ostudně vyřazena ve čtvrtfinále Byernem Mnichov po prohře 2:8. V tehdejší době měl žádat tehdejší klubové vedení, se kterým měl dlouhodobé spory, o odchod prostřednictvím faxu.

Z Barcelony chtěl pak odejít na základě klauzule ve smlouvě, kterou ale musel uplatnit do 10. června 2020, jak uvedl nejen barcelonský klub, ale i vedení španělské ligy. Protože se nechtěl ale s velkoklubem soudit, nakonec se rozhodl v Barceloně pokračovat.

Po sezóně 2020/21 vypršel Messimu čtyřletý kontrakt, díky němuž si měl přijít na 138 milionů eur za sezonu (3,5 miliardy korun). Čerstvý mistr Jižní Ameriky, který tento turnaj tohoto kontinentu vyhrál s Argentinou a tudíž to byla tak jeho první velká trofej v národním týmu, se měl během letošních práznin dohodnout na pětileté smlouvě, přičemž se měl ještě s klubem dohodnout na snížení platu o 50 %.

Právě tuto smlouvu ale kvůli již zmíněným finančním pravidlům španělské ligy nemohla ani jedna stranab nakonec podepsat. A jedná dlouhá éra tak rázem končí.