Sparta: Fotbalová liga je neregulérní. Šéf FAČR vnímá chyby sudích

"ACS vyzývá Komisi rozhodčích FAČR, aby okamžitě zjednala nápravu a zajistila regulérnost stávajícího ročníku ligové soutěže. ACS současně vyzývá Fotbalovou asociaci ČR, která určuje členy komise rozhodčích a která za činnost komise nese finální odpovědnost, aby této otázce věnovala nejvyšší prioritu," píše se konkrétně ve sparťanském prohlášení směřující na Strahov.

K tomuto kroku sáhl pražský klub poté, co ve zmiňovaném zápase s Libercem nejprve sudí Pavel Julínek nevyloučil libereckého Tarase Kačarabi, jenž měl v duelu dostat druhou žlutou kartu, po přestávce pak muž s píšťalkou nařídil i po konzultaci s videorozhodčím penaltu proti Spartě, přestože v souboji Malinského s Hanouskem nejprve fauloval prvně jmenovaný liberecký fotbalista. Sudímu však byl poslán kolegou u videa překvapivě jeden záběr, ze ktreého měl Julínek učinit závěr.

"Způsob řízení utkání ze strany rozhodčích představuje zásadní problém. V dosavadním průběhu ligové sezony vytvářejí sudí vysoce nestandardní prostředí, ve kterém ovlivňují regulérnost průběhu celé nejvyšší soutěže a poškozují pověst fotbalu v očích veřejnosti," uvedl dále letenský celek. "Konkrétně v případě ACS byl ze sedmi odehraných soutěžních střetnutí náš klub ve čtyřech opakovaně závažně poškozen v klíčových momentech. Ve všech případech šlo navíc o situaci, kdy byl na zápase přítomný VAR, což činí tato poškození o to méně omluvitelná a pochopitelná," pokračuje Sparta.

Ta na svém webu přidala osm konkrétních momentů, u kterých si Pražané myslí, že byli sudími poškozeni. "Celkový počet chybných rozhodnutí je samozřejmě vyšší a týká se i ostatních duelů. Ve výše uvedených případech šlo však o pochybení, která mají jasnou schopnost zásadně ovlivnit, nebo přímo určit celkový výsledek zápasu," píše klub.

Malík by chtěl sjedocení použití VAR i víc proškolených sudí. Vliv ze strany Berbra odmítá

Na sparťanské prohlášení již stihnul reagovat nejvyšší boss českého fotbalu, šéf FAČR Martin Malík. Ten uznává, že chyb rozhodčích je poslední dobou čím dál víc. "Samozřejmě je jasné, že videorozhodčí aktuálně nenaplňuje očekávání fanoušků. K chybám dochází, stejně jako k nim dochází v zahraničí. Samozřejmě je tristní množství těch chyb. Pochopitelně budu apelovat na komisi rozhodčích, abychom se touto situací zabývali," nechal se slyšet a pokračoval: "Za mě jedno z řešení, která jsou nasnadě, je to, aby došlo k urychlenému zavedení VAR na všechna utkání, abychom pro VAR měli jednotnou technologii a dostatek vyškolených rozhodčích. V tuto chvíli máme pro VAR vyškoleno 14 rozhodčích."

Kromě toho je pro něj jedním z důvodů problémů s videorozhodčími je i ten, že zatímco sudí jak na plochu, tak k videu nominuje Komise rozhodčích spadající pod FAČR, tak garantem videosystému VAR je Ligová fotbalová adsociace (LFA), které je provozovatelem profesionálních soutěží. FAČR tak tedy žádá LFA o sjednocení použití VAR. "Nevím, jestli je to největší problém, ale určitě je to jedna z věcí, která samozřejmě způsobuje enormní chybovost. S kolegy z LFA jsme ideu, že bychom měli sjednotit používání VAR, několikrát otevřeli na ligovém výboru. Pochopitelně základním prvkem, který ovlivňuje, jak to nakonec dopadne, jsou vždy finance. Budeme teď usilovat o to, abychom tento cíl mohli naplnit. Bavíme se o částce někde pod 30 miliony korun ročně," řekl Malík.

Samotnou videotechnologii ovšem Sparta ve svém prohlášení z chyb neviní. "V porovnání s minulou sezonou nedošlo k žádnému zhoršení podmínek pro činnost VAR. Naopak zkušenost první sezony měla logicky vést ke zlepšení využití této technologie v právě probíhající sezoně. Příčinou zhoršení je tedy nekvalitní nebo tendenční práce rozhodčích," píše také mimo jiné Sparta ve svém prohlášení.

Zda prapodivná nominování na poslední dva duely Sparty, kdy se střídali v pozicích hlavního sudího a videorozhodčího Pavel Julínek a Jiří Adam, budou mít za následek změny v Komisi rozhodčích, to šéf FAČR Martin Malík odmítl. "Nemohu samozřejmě mluvit za celý výkonný výbor, který bude příští týden a určitě se bude i touto problematikou zabývat. Spíš se chci zaobírat tím, jak zlepšit práci komise a podmínky pro rozhodčí tak, abychom eliminovali vznikající chyby. To je pro mě priorita," řekl k tomu ještě Malík.

Podle něj za takovými potížemi s nominacemi stojí i fakt, že je k dispozici pouze 14 vyškolených rozhodčích pro práci s videotechnologií VAR. "V oblasti těch nominací to není vždy tak jednoduché, jak to zvenčí vypadá. Někteří rozhodčí jsou zranění, někteří v trestu. To jsou všechno věci, které musí brát komise v potaz. Není to o tom, že by komise některé věci dělala bezhlavě," říká Malík, jenž bude usilovat o to, aby takovýchto proškolených sudích bylo daleko víc: "Zcela jednoznačně je to priorita. Jsme připraveni do toho investovat peníze, které jsou s tím spojené. Samozřejmě je to o dostupných zápasech, v nichž mohou být sudí doškoleni. Musíme to zvládnout skutečně rychle, protože všichni víme, že LFA plánuje od jarní části rozšířit počet zápasů pod videem na pět. Připravujeme i školení pro videorozhodčí, aby byli lépe připraveni na situace, které mohou na hřišti nastat."

Nakonec dodal, že odmítá, že by snad byla rozhodcovská komise ovlivňována druhým mužem FAČR Romanem Berbrem. "Jedna věc je důvěryhodnost, druhá praktický vliv. Nedomnívám se, že Roman Berbr má jakýkoli vliv na komisi rozhodčích," věří Malík.